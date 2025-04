A- A+

Roteiro Burger Town chama o público para comer hambúrguer em 57 endereços do Grande Recife Festival reúne hamburguerias fora da rota convencional de gastronomia com combos a preços entre R$31,99 e R$ R$79,90

Quem adora hambúrguer pode colocar na rota o mais novo festival na cidade. O Burger Town estreia no Grande Recife em 57 endereços distribuídos na Capital, em Paulista e Jaboatão dos Guararapes.

O projeto segue em cartaz até 1º de junho e é uma iniciativa do empresário André Vita com o influenciador Edem José. Nele, os participantes criam uma receita exclusiva para o festival que será conferida pelo público durante o evento, num combo que acompanha batata frita canoa e refrigerante.

Longe de ser mais uma iniciativa deste tipo no mercado, o Burger Town abre uma rota para estabelecimentos fora do circuito convencional. Leia-se casas também instaladas em subúrbio e periferia. Os preços variam de R$31,99 até R$ R$79,90.



Para completar, o festival destina R$ 1 de cada burger vendido de cada casa para ação social. O montante arrecadado, ao final do evento, será base para a Hamburgada do Bem, destinada a pessoas em situação de rua.

Confira a lista os participantes aqui



SERVIÇO

Serviço: Burger Town Fest - 2025

Quando: de 25 de abril a 01 de junho de 2025

Onde: de Paulista a Jaboatão dos Guararapes

Instagram: aqui



