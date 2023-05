A- A+

RESTAURANTE WEEK Burguer Gourmet by Restaurant Week é prorrogado; saiba até quando segue o festival Evento traz menu variado, com preços de até R$ 40,90

O Festival Burguer Gourmet by Restaurant Week - inicialmente marcado para esta sexta-feira (20) e para o sábado (21) - segue até o domingo, 28 de maio, com participação de 15 hamburguerias e menu diverso, com valores que variam de R$ 30,90 a R$ 40,90.





Integrando a programação do Restaurant Week, o festival traz entre os estabelecimentos participantes Brooklyn Burger, de Boa Viagem, Piedade e Casa Forte, Vila Torre Original Burger, Maverick Garage Burger & Beer e Mosh Vegan Burger.



E tal qual edições anteriores, o evento também traz um viés social com a doação de R$ 1 para a Casa Zero (Bairro do Recife), a cada menu comercializado.

