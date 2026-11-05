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GASTRONOMIA Cá-Já marca presença na Casacor pelo terceiro ano consecutivo e prepara expansão para Zona Sul Restaurante participa da edição da mostra de arquitetura, arte e design e prepara abertura do Cafejá em Boa Viagem

Para além do ponto de partida que o referencia, a gastronomia, o restaurante Cá-Já também se integra em direcionamentos que o levam à arte, à cultura e ao design.



Não à toa, por exemplo, pelo terceiro ano consecutivo está presente na Casacor - mostra de arquitetura, arte, design e paisagismo, com edição 2026 aberta até o dia 13 de dezembro em galpões do Novo Cais, no Cais José Estelita.

Sob o comando do empresário Vítor Braga, o restaurante está na mostra com uma operação que envolve 60 pessoas e ambiente assinado pelo arquiteto Carlos Fortes.









E como bem afirma Vítor, “ (...) o Cá-Já é uma marca que não fica restrita à cozinha, com a arte, cultura e design como parte integrante do que construímos".

"A Casacor traduz bem isso. São três anos participando da mostra, criando relações e encontrando novas maneiras de apresentar o Cá-Já", complementa ele.

Zona Sul

Em paralelo à participação na mostra, o Cá-Já também está focado em inaugurar, ainda neste mês de novembro, um novo espaço, o Cafejá, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade, precisamente no Parque Dona Lindu.



O Cafejá amplia o universo do restaurante, localizado no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife, com opções de café voltadas às diferentes refeições do dia.



A novidade deseja, também, aproximar a marca de um espaço que conecte arquitetura, cultura e convivência como parte da experiência.

“O Cafejá não é uma segunda unidade do Cá-Já. É outro projeto, com personalidade própria, mas que nasce da mesma maneira de enxergar gastronomia e cidade. A ideia é continuar crescendo sem repetir fórmulas”, explica Vitor Braga.

Martina

Ainda entre as novidades, o Cá-Já teve o retorno da chef Martina Cavalcante, agora à frente das cozinhas dos Aflitos e da Casacor.



Depois de integrar a equipe do restaurante e acumular experiências em Portugal e Fernando de Noronha, a chef retorna à condução do cardápio da mostra com preparações como o aguachile de caju e castanha e a lasanha de bode, valorizando ingredientes e referências nordestinas.



Vítor Braga comanda o restaurante Cá-Já | Crédito: Felipe Lops/Divulgação





Vale lembrar que na mostra Casacor PE o restaurante funciona em área aberta ao público, sem necessidade de ingresso.



SERVIÇO

Restaurante Cá-Já na Casacor PE

Onde: Novo Cais - Cais José Estelita

Funcionamento de terça a sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Acesso gratuito

Informações: @vempracaja

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