Gastronomia Cá-Já comemora seis anos com jantar entre chefs convidados; confira a programação Yuri Machado recebe Karol, do Nirá, e Alex, do Lima Cocina, na quarta-feira (29)

Parace que foi ontem, mas lá se vão seis anos de funcionamento do Cá-Já, na rua Carneiro Vilela, Zona Norte do Recife. A casinha, que tão logo virou a preferida de muita gente daqui e de fora da Cidade, promete comemorar o aniversário, com jantar nesta quarta-feira (29), a partir das 19h, do jeito que seu público gosta: com interação entre chefs na cozinha e produção gastronômica à mesa.

Para a noite, os sócios Vitor Braga e Yuri Machado convidam Karol Nascimento, do Nirá Izakaya e Alex Jimenez, no Lima Cocina Peruana, para um jantar feito a seis mãos. O cardápio de sete etapas une a expertise de cada cozinheiro, resultando na fusão entre as culinárias brasileira, japonesa e peruana. O menu custará R$ 200 por pessoa.

Cardápio da noite

A sequência inicia com couvert de Yuri e Karol. Inclui mamão verde com manga em acerola sweet chilli, canchitas de feijão verde, quiabinho grelhado no missô e tsukemono de pepino com molho sumissô. Continua com entrada de Alex Jimenez e um ceviche misto, feito com peixe do dia, filé de camarão, cajá, leite de tigre Lima Cocina, milho, batata-doce e tangerina. Ainda terá bolinho frito de camarão com beni shoga, servido em cama de pepino katsura muki, feito por Karol.

A chef também serve a tostada de bao, com bife ancho grelhado, redução de caldo de carne com tarê chinês e shimeji grelhados com cebola roxa, milho, alho, pimenta de cheiro e gojuchang (pimenta coreana) e cebolinho. Segue com aji de Cangrejo, de Alex Jimenez, que é um creme levemente picante de caranguejo, acompanhado de arroz de coco e macaxeira frita. De prato principal, Yuri Machado prepara magret selado ao ponto da casa, com molho supremo (roti da casa), purê de jerimum, acelga, pó de couve e maxixe coins. Por fim, ele encerra com uma salada de fruta Cá-Já, feita com espada de melão, esfera de melancia, uva, goiabada, chantilly de banana da terra, sumo de maracujá com laranja, telha de tapioca spiro gyro.

Na bagagem do Cá-Já

Não faltam motivos para a casa celebrar esses seis anos de trajetória. Ao longo desse tempo, o Cá-Já vem movimentando o mercado pernambucano, oferecendo uma agenda que ultrapassa, mas também dialoga, com a produção culinária baseada nos ingredientes regionais. Passa pelas intervenções culturais, pelas bandeiras políticas e sociais, além de um serviço que ficou conhecido pela hospitalidade. Um combo para desejar vida longa!



Serviço:

Jantar 6 anos do Cá-Já

Quando: 29 de novembro de 2023, às 19h

Onde: Restaurante Cá-Já . Carneiro Vilela, 648 - Aflitos

Quanto: R$200 por pessoa

Reservas: 81 3126 0648

Instagram: @vempracaja

