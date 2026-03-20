Ça Va Bistrô celebra 16 anos com menu que resgata origens do restaurante
O chef Leandro Ricardo, que criou o primeiro cardápio da casa, assina menu especial
O Ça Va Bistrô celebra 16 anos de história com uma noite especial. A festa ocorre nesta quinta-feira (26), com menu especial assinado pelo chef Leandro Ricardo.
A escolha do chef convidado é simbólica, já que Leandro participou da abertura do restaurante e criou o seu primeiro cardápio. Ele revisita alguns dos pratos clássicos que ajudaram a construir a identidade do bistrô.
O trabalho da chef Thaline Massano, que atualmente assina o menu do Ça Va, é outro destaque da noite. Além disso, o público será atendido pelo maître Valdir Antônio, já conhecido pelos clientes da casa.
Leia também
• Vinícola Barbara Eliodora, em Minas Gerais, recebe avaliações positivas de críticos internacionais
• Abençoado Priceless: Mastercard abre restaurante à beira-mar em Fernando de Noronha
Localizado no bairro do Pina, o restaurante integra o Grupo Toscana e é comandado pelo empresário Manoel Addobbati. Fundada em 2010, a casa é especializada na culinária francesa.
Serviço:
Ça Va Bistrô
Endereço: Rua Capitão Rebelinho, 519, Pina
Reservas: (81) 30340008 | (81) 981550519
*Com informações da assessoria de imprensa.