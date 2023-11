Cabo de Santo Agostinho realizará o 4º Festival do Coco; confira a programação

A- A+

Um dos produtos mais importantes para a economia do Nordeste será destaque em programação gastronômica, no Cabo de Santo Agostinho, entre sexta (24) e domingo (26), na Praia de Itapuama, das 11h às 23h. Trata-se do 4º Festival do Coco, que é organizado pela Prefeitura do Cabo por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo em parceria com o Sebrae.

No evento, os visitantes poderão conferir as inúmeras comidas de coco, além de participar das "aulas show", ministradas por César Santos, Sandro Mota, Alexandre Merino e Atílio Ribeiro. Os chefs repassarão seus conhecimentos culinários e ensinarão receitas com o ingrediente.

Além de ser altamente nutritivo, o coco possui característas que tendem a enriquecer diversas produções culinárias. Dessa forma, o festival pretende pormover o turismo e valorizar a produção gastronômica local. Razão para os 18 bares e restaurantes participantes também oferecerem em seus cardápios a culinária do coco. Para isso, todos receberam a consultoria dos chefs sobre o uso da fruto ao longo do festival.



Programação completa

O Festival do Coco também dedica espaço ao artesanato, com a exposição de vários trabalhos. Além disso, o público também confere shows de artistas pernambucanos nesses dias de atividades

PROGRAÇÃO DAS AULAS:

Sexta 24/11

14h30 - Chef César Bastos (Receita: Filé de Peixe aos Corais)

16h30 – Alexandre Merino (Receita: King Fish)

Sábado 25/11

14h – César Santos (Receita: Arroz de Fruto do Mar)

15h30 – Sandro Mota (Receita: A grande festa)

Domingo 26/11

14h – Atílio Ribeiro (Receita: Porco de Itapuama)

15h30 – Carol Medeiros (Receita: Cheesecake de coco e maracujá)

