Evento promove discussões sobre a cachaça pernambucana na Fundação Gilberto Freyre
O encontro "Pernambuco e a Cachaça - Patrimônio Cultural e Vetor da Economia" ocorre neste domingo (26)
A Fundação Gilberto Freyre, localizada em Apipucos, na Zona Norte do Recife, recebe uma tarde de debates, gastronomia e música neste domingo (26). Com início às 14h30, o encontro tem como tema a cachaça produzida em Pernambuco.
A relação da bebida com a história, a cultura e a economia do estado movimenta a programação do evento “Pernambuco e a Cachaça - Patrimônio Cultural e Vetor da Economia”, destacando a tradição dos engenhos locais e o trabalho de todos os envolvidos nessa cadeia produtiva.
Iniciando as atividades da tarde, o público poderá fazer uma visita à Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre, a partir das 15h, com vagas limitadas a 30 participantes. Logo em seguida, às 15h45, tem início o ciclo de palestras.
Leia também
• Obra da Nix Diversidade mergulha nas origens da gastronomia paulistana; saiba mais
• Onde comer em São Paulo para se aquecer em dias frios? Veja dicas para todos os gostos
• Vinícola sugere um novo malbec brasileiro feito a partir de clones franceses e argentinos
Durante o encontro, especialistas como Gilberto Freyre Neto, George Cabral, Margareth Rezende, João Scavuzzi e Thiago das Chagas abordarão a presença da cachaça na formação cultural de Pernambuco e as possibilidades de crescimento do setor.
Marcas e produtores também estarão presentes no evento. Uma exposição de cachaça e gastronomia, com início previsto às 16h45, dá ao público a oportunidade de conhecer diferentes rótulos e conhecer mais sobre a produção pernambucana.
O cantor e compositor pernambucano Bruno Lins encerra a programação, com a apresentação de um show às 17h. A apresentação terá repertório ligado às referências e sonoridades da música pernambucana.
Serviço:
Evento “Pernambuco e a Cachaça - Patrimônio Cultural e Vetor da Economia”
Quando: domingo (26), a partir das 14h30
Onde: Fundação Gilberto Freyre - Rua Jorge Tasso Neto, s/n, Apipucos, Recife
Entrada gratuita, com inscrições pelo Sympla