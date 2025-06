Cachaçaria Pitú lança bebidas com caju e banana prontas para consumo ou para drinques

A- A+

A cachaçaria pernmabucana Pitú entrou no mês de junho com duas novidades: a lata especial em homenagem ao São João do Nordeste, e as bebidas sabrizadas com banana e caju, prontas para beber.

Os produtos já estão à venda em todo o Brasil em formato lata mas, em breve, ganharão a versão em garrafa de vidro.

Caju e

banana

O caju é uma fruta originalmente nordestina e celebrada em toda a Região. A nova Pitú Caju pode ser consumida pura, mas pode também servir de base para drinques (teor alcoólico de 17,5%), assim como a Bananinha Pitú. Ambos os sabores vêem em lata de 350ml.

"Estamos muito animados em trazer a Pitú Caju e a Bananinha da Pitú para o formato lata, que é cada vez mais valorizado pelo consumidor pela sua praticidade e conveniência. Ambas refletem nosso compromisso em inovar constantemente, mantendo a qualidade e a tradição que marcam a história quase centenária da Pitú", comentou Maria Eduarda Ferrer, gerente de Marketing da Pitú.

