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TAQUARITINGA DO NORTE Café Biu do Céu apresenta Coleção C' Afetos, com notas sensoriais de cafés brasileiros Edição reúne cafés brasileiros selecionados pelo mestre de torra Alex Pimentel

Que tal um cafezinho com 'Alegria, Encanto, Carinho e Acolhimento' para entrar no clima de final de ano, com notas sensoriais de cafés brasileiros?

É esse o mote da edição inspirada em sabores e memórias do Café Biu do Céu - marca de Taquaritinga do Norte, Agreste pernambucano - com a Coleção C'Afetos.



Quatro cafés brasileiros, com seleção do mestre de torra Alex Pimentel, integram o kit que está disponível no site do café (cafebiudoceu.com.br).



As bebidas associam as características sensoriais dos grãos aos sentimentos citados anteriormente.

“O café tem uma relação muito próxima com as nossas histórias. Está presente na mesa de casa, nas visitas, nas conversas e nos momentos que ficam na memória. Aqui em Taquaritinga do Norte, onde temos vínculos afetivos reais com as raízes familiares da nossa mãe, trabalhamos artesanalmente cada etapa da produção, respeitando as características dos grãos que selecionamos de diferentes regiões do Brasil", conta Alex.

AS ORIGENS

Taquaritinga do Norte é conhecida como a "Capital do Café de Pernambuco", e recebe grãos de dferentes regiões produtoras do país.







Para a curadoria da Coleção C'Afetos - apresentada em embalagens individuais de 125 gramas - Alex Pimentel considerou, além da origem dos grãos, a variedade, processos de beneficiamento e perfis sensoriais.



O intuito era estabelecer uma conexão em meio às particularidades de cada café e os sentimentos que inspiram a edição.

Dessa forma, o sentimento de 'Alegria' vem da cidade. Da variedade Typica, tem processamento natural e apresenta notas de chocolate e frutas secas, com acidez cítrica e pontuação de 80 pontos na escala SCA.

Já o 'Encanto' é originário da região de Caparaó (MG). Os grãos são da variedade Catucaí Vermelho, com processamento fermentado e notas de frutas vermelhas, morando, rapadura e amora. Há também características vinhosas, acidez e corpo cremoso.

O 'Carinho' é produzido em Manhumirim (MG) também com grãos Catucaí Vermelho e processamento cereja descascado, notas sensoriais de mel, melaço, jasmin e capim-limão. Acompanham acidez cítrica de laranja e corpo redondo.

E, finalmente, o 'Acolhimento' reúne grãos Catucaí Vermelho e Arara cultivados na região do Caparaó. Há notas de goiaba, maracujá, tangerina e morango, com acidez e corpo cremoso.

SERVIÇO

Coleção C'Afetos do Café Biu do Céu: 'Alegria, Encanto, Carinho e Acolhimento'

Disponível no site cafebiudoceu.com.br

Informações: @cafebiudoceu

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