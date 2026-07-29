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Festival Café Cultural Torrefação Café Biu do Céu lança edição especial em homenagem a Mestre Noza; saiba mais Lançamento será na 7ª edição do Festival Café Cultural, em Taquaritinga do Norte, no Agreste do Estado

De 30 de julho a 2 de agosto, o município de Taquaritinga do Norte, no Agreste Setentrional de Pernambuco, Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, recebe a 7º edição do realiza Festival Café Cultural, evento que promove a tradição cafeeira histórica da região, com programação diversificada que inclui shows, arte e bate-papos.

Na xícara: café

No espaço Rua do Café haverá feira de artesanato, palestras, oficinas, gastronomia regional e exposições culturais.



É aqui onde o Café Biu do Céu, torrefação pernambucana agroflorestal, irá lançar uma edição especial inspirada na obra do Mestre Noza, um grande xilogravurista nascido na região, que adotou Juazeiro do Norte como residência.



Durante o Café Cultural, o público poderá degustar diferentes perfis de cafés especiais, disponíveis em grãos, moídos na hora e também em sachês para infusão.

"Nosso propósito é mostrar que um café especial também pode carregar identidade, memória e respeito ao território onde é produzido. Trabalhamos em sistema agroflorestal porque acreditamos que qualidade e sustentabilidade caminham juntas. Cada lote conta uma história e queremos que o consumidor conheça não apenas os aromas e sabores, mas também as pessoas e a cultura que existem por trás de cada xícara", destaca Alex Pimentel, engenheiro agrônomo e especialista em cafés fundador da torrefação e idealizador da edição especial que persta homenagem ao artista Noza.

Mais sobre Mestre Noza

Muito antes de a Serra da Taquara ser reconhecida pela produção de cafés especiais, a região já havia dado ao Brasil um dos maiores nomes da arte popular. Nascido em Taquaritinga do Norte, em 1897, Inocêncio da Costa, conhecido como Mestre Noza, tornou-se um dos principais expoentes da xilogravura brasileira.



Ainda adolescente, seguiu a pé em romaria para Juazeiro do Norte, onde desenvolveu seu talento como entalhador e se consagrou pela produção de imagens sacras, matrizes para literatura de cordel e gravuras que atravessaram fronteiras.

Reconhecido como o primeiro santeiro a esculpir uma imagem de Padre Cícero, Mestre Noza ajudou a construir a iconografia popular do sertão nordestino.



Sua obra ganhou projeção internacional e, décadas depois, uma série de gravuras da Via Sacra foi publicada em Paris, consolidando seu legado como um dos artistas mais importantes da cultura brasileira.



No Brasil e na própria Taquaritinga do Norte, o mestre não tem o devido reconhecimento.

Mais sobre Biu do Céu

O Café Biu do Céu presta homenagem a Severino Pimentel, pai de Alex Pimentel, que era conhecido como "Biu do Céu". A produção acontece em um sistema agroflorestal centenário, sombreado por árvores nativas no brejo de altitude de Taquaritinga do Norte, a cerca de 900 metros de altitude.



Além dos grãos produzidos na propriedade, a torrefação realiza uma curadoria de cafés especiais de diferentes regiões brasileiras, selecionados pela qualidade sensorial, origem e rastreabilidade.



SERVIÇO

7º Festival Café Cultural

Quando: de 30 de julho e 2 de agosto, em Taquaritinga do Norte (PE)

Informações: @festivalcafeculturaloficial e @cafebiudoceu



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