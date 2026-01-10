Café com Dengo completa 10 anos, mantendo a essência: servir comida com acolhimento

A- A+

Por mais que termos como afeto e comida que abraça tenham sido jogados no limbo dos modismos já desgastados pelo uso ostensivo no marketing gastronômico, não há uma forma melhor para falar sobre um dos lugares mais acolhedores do Recife.



O Café com Dengo, no Rosarinho, Zona Norte do Recife, das sócias Natália Valença e Roberta Araújo, completou 10 anos no finzinho de 2025 e segue se renovando em um nicho que, em determinado momento, esgotou-se como diferencial competitivo - o de cafés especiais.



"O Dengo é acolhimento, é amor em forma de comida, café e atendimento. Buscamos ter um cardápio 'de comer com os olhos', juntando a criatividade com insumos de qualidade", confirma Natália, que deixou a Biologia para ser barista e, em seguida, dona de cafeteria.



A receita de oferecer um serviço em que o cuidar do outro está no DNA reflete no perfil de público: diversificado em faixa etária, gêneros, ocasiões de consumo. Porque, no fim das contas, não tem jeitinho melhor para aquecer um bom papo do que café e bolo suculento.



É no festival anual Recife Coffee que se constata que a 'receita de bolo' do negócio Dengo funciona como poucos. Já houve edição em que a casa vendeu 3.653 sugestões e atendeu 8.400 clientes em apenas um mês.



Evolução constante

Em sua primeira década, o Dengo não dá sinais de marasmo: a dupla de empreendedoras traduz em fofuras culinárias todas as referências do setor e seguem expandindo menu, carta de bebidas, salão, sem perder a essência - a de ser a segunda casa dos clientes.



A vitrine de bolos caseiros não deixa mentir. Inspiradas em referências familiares (reais), criaram uma linha inteira de bolos que têm como campeão de vendas o Colorê, bem tradicional, caseirão, recheado e coberto com brigadeiro de chocolate e bolinhas coloridas. Servido morno.



A gente precisa mais de quê para se sentir abraçado? Eu digo: de mais nada.



Comidinhas

Ao longo dos anos, a clientela fez o estabelecimento recalcular a rota e definiu que o Dengo não era 'somente' uma boa cafeteria, mas, sim, um lugar para comer a qualquer hora do dia, do cuscuz à sobremesa para 'paladar infantil' com leite Ninho, caldas, sorvete e chocolate.



A virada de cafeteria para 'café-bistrô-dengoso' consolidou o endereço como um dos melhores da Cidade para comer e beber café bem preparado com ótima relação qualidade-preço. Despretencioso, afetivo, com carinha de casa de vó.



O cardápio é variadíssimo, mas na categoria de lanches a coxinha de cupim com maionese de coentro e o sanduíche frito de tapioca, recheado com charque desfiado e cream cheese, fisgam qualquer cético em sabores regionais.



Entre os pratos principais, destaque é o parmê de frango com linguine artesanal e batata frita. Cuscuz, tapioca (com opção de massa de cuscuz), quiche, sandubas, pão de queijo, pastel, pamonha com queijo de coalho, quiche do queijo do reino, caldo verde, rabanada, shakes tipo sobremesa.



Tudo isso num só lugar feito com um tempero que não consta em nenhuma ficha técnica: o carinho legítimo impregnado em cada grama de comida servida. Vida longa ao Dengo, lugar que transforma sentimento em comida.

SERVIÇO

Café com Dengo

Onde: Rua Desembargador Martins Pereira, 45, Rosarinho

Aceita pets no salão externo e no quintal

Informações: (81) 31296-9030 e 98451-5217

Instagram: @cafecomdengo



