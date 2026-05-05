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dia das mães Café da manhã caprichado da recifense Dentro do Caixote para o Dia das Mães; confira Marca elaborou uma refeição matinal completa que será entregue em uma caixa de rattan

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O Dia das Mães está batendo à porta, celebrado no segundo domingo do mês de maio (10), e é hora de pensar no presente para a mulher que nos pôs no mundo.

Um dos presentes mais tradicionais é o clássico café da manhã. E nesse quesito, a marca recifense Dentro do Caixote caprichou no kit especial para as homenageadas.

Em uma charmosa caixa com rattan, o menu é completo e sai sob encomenda, confira:

Mix de frutas frescas

Suco natural de morango

Café para coar (drip coffee)

Pudim de chia com geleia de frutas nordestinas

Granola artesanal

Sanduíche de peito de peru com pasta de ricota e tomate seco

Supreme de gruyère com alho-poró

Minicroissant estilo francês

Verrine de queijo com uva confit e ervas

Bolo de baunilha com doce de leite e nozes caramelizadas

Tortinha de lemon curd

Biscoito de casinha confeitado

Caixa de madeira com tampa em design rattan

Miniarranjo de flor eterna

Home spray com aroma de pitanga

Cartão e tag personalizada



Investimento: R$ 325 + frete



As entregas serão feitas no dia 10 de maio (a partir das 5h30)

Mais informações pelo direct doo Instagram (@dentrodocaixote) ou WhatsApp (81)9 9995-9505



Embalagem do kit Dia das Mães da Dentro do Caixote. Foto: Carol Laranjeiras/Diuvlgação

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