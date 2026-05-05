Café da manhã caprichado da recifense Dentro do Caixote para o Dia das Mães; confira
Marca elaborou uma refeição matinal completa que será entregue em uma caixa de rattan
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O Dia das Mães está batendo à porta, celebrado no segundo domingo do mês de maio (10), e é hora de pensar no presente para a mulher que nos pôs no mundo.
Um dos presentes mais tradicionais é o clássico café da manhã. E nesse quesito, a marca recifense Dentro do Caixote caprichou no kit especial para as homenageadas.
Em uma charmosa caixa com rattan, o menu é completo e sai sob encomenda, confira:
Mix de frutas frescas
Suco natural de morango
Café para coar (drip coffee)
Pudim de chia com geleia de frutas nordestinas
Granola artesanal
Sanduíche de peito de peru com pasta de ricota e tomate seco
Supreme de gruyère com alho-poró
Minicroissant estilo francês
Verrine de queijo com uva confit e ervas
Bolo de baunilha com doce de leite e nozes caramelizadas
Tortinha de lemon curd
Biscoito de casinha confeitado
Caixa de madeira com tampa em design rattan
Miniarranjo de flor eterna
Home spray com aroma de pitanga
Cartão e tag personalizada
Investimento: R$ 325 + frete
As entregas serão feitas no dia 10 de maio (a partir das 5h30)
Mais informações pelo direct doo Instagram (@dentrodocaixote) ou WhatsApp (81)9 9995-9505