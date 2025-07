A- A+

Roteiro Café da manhã: saiba onde fazer a primeira refeição do dia pelo Recife Confira roteiro completo com os lugares que oferecem café da manhã no Recife

Longe de ser apenas um modismo, o café da manhã fora de casa se consolidou como o serviço gastronômico mais bem-sucedido do mercado pernambucano.

Prova disso é a quantidade de ofertas disponíveis para um público que ocupa, religiosamente, salões fechados ou quintais arborizados.

São cenários para a primeira refeição do dia que convidam a sair da rotina, com cardápios práticos, saborosos e mais amigáveis ao bolso. Se você já aderiu a esse movimento, aqui vai um roteiro para ajudar no seu próximo rolê matinal pelas casas do Recife.

Casa Salú

A variedade de opções chama atenção no cardápio, oferecido nas manhãs de terça a domingo. Entre os destaques estão a salada de frutas com granola e aveia (R$ 15), o croissant com ovos mexidos e bacon (R$ 27) e os ovos no purgatório, com molho de tomate da casa e pão (R$ 26). Há também combos, incluindo café filtrado, a partir de R$ 48. Endereço: rua José da Silva Lucena, 84, Boa Viagem. Instagram: @acasasalu

Reteteu

O autêntico café da manhã regional é servido nos fins de semana. No “meio combo” (R$ 78), o cliente escolhe duas proteínas e três acompanhamentos, com café coado, salada de frutas, iogurte e suco de laranja inclusos. Entre as opções, carne de sol, linguiça de bode, cuscuz, macaxeira e outros clássicos. Endereço: rua Prof. Otávio de Freitas, 256, Encruzilhada. Instagram: @reteteucomidahonesta

Furdunço

O cardápio fixo da casa oferece itens que caem bem pela manhã, como toast vegano com pão de fermentação natural, homus, cogumelos e queijo de castanha (R$ 30), crepioca de carne de sol com salada (R$ 32) e croque monsieur (R$ 30). Durante a semana, a casa abre ao meio-dia. Aos sábados e domingos, a partir das 9h. Endereço: rua Gildo Neto, 92, Tamarineira. Instagram: @furduncocafeecultura

Kaffe

Aos sábados, a unidade do Espinheiro abre às 8h30 e oferece opções exclusivas de tortas e bolos de Lidiane Santos, compota de morango com iogurte natural (R$ 15) e waffle de pão de queijo com lombo canadense, ovos e tomates (R$ 37). Também há a crepioca caprese, com queijo parmesão, tomate confit e manjericão (R$ 26). E, claro, café filtrado (R$ 12). Endereço: rua Barão de Itamaracá, 338, Espinheiro. Instagram: @kaffe.tt

Arvo

Nos fins de semana, o Arvo oferece café da manhã para três pessoas, a partir de R$ 165, com mesa completa de acompanhamentos e galinha guisada como proteína. Entre as opções individuais, há sanduíche de frango frito (R$ 35), panqueca com frutas, mel e granola (R$ 36) e croissant de charque (R$ 36). Endereço: rua Djalma Farias, 170, Torreão. Instagram: @arvorestaurante.ar

So Lo Brewing

Tanto na Zona Sul quanto na Zona Norte, a marca serve diariamente um cardápio que enche os olhos. Há waffle de frutas com Nutella (R$ 29), ovos beneditinos (R$ 29), pão de queijo (R$ 16) e tapioca de ovo com queijo minas (R$ 29), além de sanduíches, omeletes e bolos. O café filtrado sai a partir de R$ 12,90. Endereços: rua dos Arcos, 60, Poço da Panela, e av. Conselheiro Aguiar, 3553, Boa Viagem. Instagram: @solo_brewing

Degutti

Com um cardápio robusto, o Degutti recebe os clientes diariamente pela manhã. Entre as opções, cuscuz com cordeiro, queijo de coalho, cream cheese e tomate (R$ 29,80), omelete com frango, muçarela, ervilha e milho (R$ 35,80) e sanduíche de queijo do reino, muçarela e tomate seco (R$ 38,50). Endereço: rua Professor Mário de Castro, 361, Boa Viagem. Instagram: @degutti_recife

Mais endereços:

Licínio

Aos domingos, tem brunch com ovos beneditinos, panqueca de banana, croissant, rabanada e outras opções. Endereço: rua Francisco da Cunha, 165, Boa Viagem. Instagram: @licioniorestaurante

Soto Pan y Café

Boulangerie com cafés, chás, bebidas frias, toasts, sanduíches, croissants e confeitaria variada. Endereço: rua Capitão Rebelinho, 735, Pina. Instagram: @soto.panycafe

Borsoi Café

Cafés especiais e comidinhas, como parfait de frutas vermelhas, ovo no purgatório e bolo prestígio vegano. Endereços: RioMar Shopping, e rua Artur Muniz, 82, Boa Viagem. Instagram: @borsoicafe

Vila Amizade

Padaria com pães de fermentação natural e comidinhas o dia todo, sucos, cafés, sanduíches, ovos com bacon, panqueca e tapioca. Endereços: Praça de Casa Forte, 426, Casa Forte, e rua da Amizade, 54, Graças. Instagram: @vilaamizade

