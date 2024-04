A- A+

FESTIVAL Café é tema de evento no Plaza Shopping e vende combos a partir de R$ 15 De 15 a 28 de abril, acontece o 8ª edição da Estação do Café, na Zona Norte do Recife

A partir do dia 15 de abril, o Plaza Shopping dá o play na 8ª edição da Estação do Café, circuito que envolve 13 operações do mall.



Até o dia 28 de abril, os estabelecimentos participantes irão vender combos com bebidas à base de café e lanches na faixa de valor de R$ 15 a R$ 25.



Algumas das combinações são verdadeiras unanimidades nas cafeterias recifenses: espresso com pastel, café com tapioca ou muffin, bolo de rolo, pão de queijo, torta alemã, cuscuz com queijo coalho, croissants e vários outros acompanhamentos.

As casas partiricpantes do circuito são: Cacau Show, Dalena, Deltaexpresso, FriSabor, Kopenhagen, Melhor Pudim da Vida, McDonalds, São Braz, The Brownie Bakery, Tea One, Havanna, The Coffee e Milk Moo.

SERVIÇO

Estação do Café no Plaza

Onde: Plaza Shopping - Casa Forte, Recife

Quando: 15 a 28 de abril de 2024

Valores: combos de R$ 15 a R $25

Operações participantes: Cacau Show, Dalena, Deltaexpresso, FriSabor, Kopenhagen, Melhor Pudim da Vida, McDonalds, São Braz, The Brownie Bakery, Tea One, Havanna, The Coffee e Milk Moo





