A- A+

NATAL Café especial na ceia: confira dicas de combinações para as sobremesas de Natal Perfis sensoriais da bebida ampliam sabores, criam contrastes e reforçam a tradição afetiva à mesa nas festas de fim de ano

Presença constante nas mesas brasileiras, as sobremesas natalinas podem ganhar novos contornos quando acompanhadas por cafés especiais

A diversidade de aromas e sabores da bebida –que pode apresentar nuances frutadas, achocolatadas, cítricas ou com doçura que remete ao caramelo – permite criar diálogos interessantes com doces típicos da época, seja realçando características, equilibrando intensidades ou propondo contrastes inesperados.

Mais do que uma escolha gastronômica, a combinação também carrega significado cultural, por estar ligado aos encontros familiares, conversas e lembranças, com sua presença reforçando as conexões afetivas próprias do período natalino.

A chef confeiteira Luciana Santos reuniu algumas dicas de harmonizações entre tipos especiais de cafés e pratos natalinos clássicos, como rabanada, panetone, pudim, sobremesas com frutas e receitas com especiarias.

1. Café Especial 82 pontos – combinações com caramelo e doçura leve

Com notas achocolatadas e de caramelo, baixo amargor e acidez sutil, este café é ideal para harmonizações por similaridade. Ele funciona especialmente bem com sobremesas como rabanada recheada com doce de leite e pudim de leite condensado com calda de caramelo, já que sua doçura acentuada conversa diretamente com os sabores caramelados típicos dessas receitas.



2. Microlote 85 pontos: Bourbon Amarelo – perfeito para especiarias e frutas vermelhas

Aromas de morango, framboesa e cereja, acidez cítrica e corpo aveludado tornam este café ideal para sobremesas com toque ácido ou especiado. Entre as melhores combinações estão gingerbread (biscoito com especiarias) e cheesecake com calda de frutas vermelhas, que dialogam com suas notas frutadas. “Quando entendemos o perfil aromático do café, conseguimos criar harmonizações que realçam texturas, ressaltam acidez ou suavizam dulçor. A escolha do grão ideal transforma a experiência da ceia em algo ainda mais sofisticado”, explica a chef Luciana Santos.



3. Microlote 85 pontos: Topázio – combina com sobremesas tropicais e preparos com uva ou abacaxi

Complexo e aromático, o Topázio traz notas de frutas vermelhas, uva, licor e acidez cítrica de abacaxi, com finalização que remete a suco de uva com melaço. Por isso, harmoniza com preparos como peras ao vinho tinto e pavês ou sobremesas geladas de abacaxi, que reforçam sua acidez e dulçor natural. Já chocolates muito intensos devem ser evitados, pois tendem a sobrepor as notas frutadas.



4. Microlote 85 pontos: Catuaí – ideal para chocolates, nozes e sobremesas intensas

Com notas achocolatadas e de caramelo, doçura acentuada e retrogosto suave, este café é um dos mais versáteis para sobremesas de Natal. Ele acompanha bem brownie intenso, brigadeiro e bolo de chocolate com nozes, criando harmonizações mais densas e acolhedoras, características muito presentes nas mesas natalinas.

“Muita gente acha que harmonizar café com sobremesas é complexo, mas na prática é simples: basta buscar equilíbrio. Se a receita é muito doce, o café pode trazer contraste. Se tem caramelo, especiarias ou frutas, podemos trabalhar por similaridade. É uma forma fácil de surpreender sem modificar a receita”, afirma Luciana Santos.

* Com informações da assessoria



Veja também