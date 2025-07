A- A+

café km Café KM, da chef Karyna Maranhão, celebra oito anos com novidades no cardápio; saiba quais Bistrô café, no RioMar, amplia pratos no estilo comfort food e turbina café da manhã

Leia também

• Fernando Pavan e Pedro Coronha preparam programação para o Dia dos Pais no Nannai

• O Caribe do chef Manuel Mendoza e seu restaurante Manuel, em Barranquilla, na Colômbia

Viciada' em viajar, exporando os quatro cantos do mundo, a chef pernambucana Karyna Maranhão reúne suas memórias pessoais afetivas e as referências das trips mundo afora em seu Café KM, localizado no térreo do RioMar Shopping, que está completando oito anos de inauguração com novidades no cardápio.

O bistrô café ficou conhecido por oferecer opções 'fat' e fit na mesma proporção, atraindo um público variado, que vai da pausa para o cafezinho de negócios a um momento 'abraço' com um dos bolos idealizados pela chef.

Novidades

dos 8 anos

Para marcar a virada de calendário, Karyna Maranhão deu uma mexida no cardápio da casa, destacando os combos de café da manhã.

A opção 'clássico', para uma pessoa, vem com pão na chapa, salada de frutas e café espresso, enquanto o combo com tostada de queijo e tomate e molho pesto, minitapioca rendada de queijo coalho, pães de queijo e geleia da casa, creme de queijo com mostarda Dijon, minibolo, biscoitinhos amanteigados e chá da casa ou café espresso, é idela para compartilhar.

Para o almoço, a chef aposta em pratos reconfortantes, como o frango à parmegiana, guarnecido com espaguete ao molho de quatro queijos, além da opção de arroz ao molho de tomate com camarões grelhados.



SERVIÇO

Café KM

Onde: RioMar Shopping - Piso Térreo

Instagram: @cafekm



Veja também