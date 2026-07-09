Café KM lança Festival Caldos e Afetos, com receitas pensadas para o inverno
Menu assinado pela chef Karyna Maranhão valoriza ingredientes tradicionais e memórias afetivas
O Café KM lança o Festival Caldos e Afetos, inspirado na chegada do inverno. A chef Karyna Maranhão assina o menu especial, que fica disponível de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, por tempo limitado.
Com receitas que valorizam ingredientes tradicionais, a proposta atende ao clima mais ameno das noites recifenses neste período do ano. São quatro opções de caldos: jerimum com carne de sol, macaxeira com charque, batata-doce com frango e canja de frango.
O festival aposta, segundo a assessoria de imprensa do estabelecimento, no sabor da chamada comida afetiva. Por isso, Karyna Maranhão criou um menu que remete às lembranças de casa.
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Durante o evento, todos os caldos serão comercializados pelo valor de R$ 19,90. Além deles, o público poderá provar cafés especiais, doces, salgados e outras opções oferecidas regularmente pelo Café KM.
Serviço:
Festival Caldos e Afetos
Quando: de segunda a sexta, a partir das 18h
Onde: Café KM - piso térreo do RioMar Shopping (Av. República do Líbano, 251, Pina)
Informações: @cafekm