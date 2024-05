A- A+

Sabores Café na Rua abre o Recife Coffee no Bairro do Recife, neste sábado (4) Evento oferece degustação gratuita de cafés espressos, filtrados e capuccinos, das 9h às 17h, na avenida Rio Branco, no Recife Antigo

Abrindo a programação do Recife Coffee, evento que removimenta 40 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Taquaritinga do Norte e Gravatá até 9 de junho, o Café na Rua promove uma distribuição gratuita de cafés espressos, filtrados e capuccinos, neste sábado (4), das 9h às 17h, na av. Rio Branco, no Bairro do Recife.

O evento contará também com feirinha de artesanato, com artigos que fazem referência ao universo do café, palestras, concurso de latte art, shows e atividades culturais. Tudo de graça e aberto ao público.

"No Café na Rua, os visitantes terão a oportunidade de experimentar café feitos com grãos diversos, assim como conhecer um pouco mais do mundo do café especial. A nossa previsão é distribuir 6 mil cafés gratuitos, durante o evento de abertura. Lembrando que todas as 40 cafeterias participantes do Recife Coffee trabalham com café especial, trazendo harmonizações que vão surpreender os visitantes das cafeterias", detalha a vice-presidente da Ascape, Ane Wink.

Critérios do Festival

Todas as cafeterias participantes do Recife Coffee contam com baristas, que é o profissional especializado em cafés e toda sua cadeia produtiva, responsável por extrair do café as suas melhores características.

Além disso, todas as "sugestões dos baristas" são feitas com café especial ou de especialidade, que são classificados assim aqueles grãos livres de impurezas e defeitos e, por isso, considerados de altíssima qualidade.

Esses cafés especiais possuem como características sensoriais uma bebida limpa e doce, além de corpo e acidez equilibrados. São cafés produzidos, observando critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, além de possuir rastreabilidade certificada.

SERVIÇO - RECIFE COFFEE 2024

Abertura: "Café na Rua"

Sábado, 04/05, das 9h às 17h, na Av. Rio Branco, Recife Antigo.

Período oficial: de 05 de maio 09 de junho de 2024

Valor da sugestão do barista: R$ 41,90 (café + salgado + sobremesa)

Realização: Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE)

Informações: Instagram @recifecoffeeoficial

Confira as cafeterias participantes

