CAFÉ A abertura da 8ª edição do Recife Coffee é feita com "Café na Rua"; confira cafeterias participantes Evento acontece neste domingo (3), no Bairro do Recife

A oitava edição do Recife Coffee vai acontecer a partir desta segunda-feira (1) com previsão para durar até o dia 4 de junho. Contando com a participação de 33 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Taquaritinga do Norte, cada estabelecimento participante do festival de cafés especiais oferece uma “sugestão do barista”, com café, salgado e sobremesa, por R$ 39,90. Há opções para todos os gostos, incluindo vegetarianas, veganas e zero lactose.

Com realização da Associação dos Empresários de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE), o Recife Coffee promove o evento de abertura "Café na Rua", marcado para este domingo (30). Durante o dia, serão distribuídos, gratuitamente, cafés espressos, filtrados e capuccinos. O evento contará também com feirinha de artesanato, com artigos que fazem referência ao universo do café, palestras, torneio latte art e atividades culturais.

Além disso, o Café na Rua contará com a Feira Arte e Culinária, com 15 expositores de café, cerâmica, madeira, prata, plantas e comidinhas que combinam com café.

Para as crianças, o Café na Rua traz a Estação Brincando com Café, contando com brincadeiras na rua, lideradas pela Escola Jardim Curumim. A área infantil será acompanhada de uma contação da história do café para o público infantil, através de músicas e versos. A criançada poderá ainda fazer pintura com café e atividades de colagem e artesanato reutilizando os filtros.

Cafeterias participantes

Nesta edição, estão participando do Recife Coffee pela primeira vez cinco cafeterias: Borsoi Café, Casa Mendez, Celeste Café, La Fuent e Takwary Cafeteria. E participam novamente do festival: 81 Coffee & Co, A Vida é Bela, Artisano, Aurora Café, Café com dengo, Café mais Prosa, Castigliani Cafés, Coffee Cube (Torre e Jaqueira), Contém Café, Elã Cafés Especiais, Ernest Café Bistrô, Fridda Café, Grãocheff, Kaffe Boa Viagem, Kaffe Espinheiro, Kairos Café, Livraria da Praça, O Melhor Cantinho da Cidade, Olinda Café, Palatsi Convenience Coffee Shop, Santa Clara (Graças e Parnamirim), Versado (Boa Viagem, Derby e Graças), Xêro Café e Zoco Café.

Serviço:

“Café na Rua”

Quand: domingo(30) das 9h às 17h

Onde: na Av. Rio Branco, Recife Antigo

Informações: Instagram @recifecoffeeoficial

