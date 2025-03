A- A+

PAIS E FILHOS Cafés da manhã temáticos para a família são apostas do Plaza Shopping Primeiro encontro, no dia 21 de março, terá "Alice No País das Maravilhas" como tema

Que tal juntar pais e filhos em um momento gastronômico lúdico? Nos dias 22 e 29 de março, o Plaza Shopping promove cafés da manhã com temáticas especiais e pensados para toda a família.

Os encontros serão realizados na Praça do Café, localizado no piso L4, das 9h às 11h. Na estreia, o tema será “Alice No País das Maravilhas”, e no dia 29 a experiência vai trazer referências do circo.

Propostas de combos exclusivos estarão disponíveis no Deltaexpresso e na loja Havanna. Cafés e pratos especialmente elaborados para a ocasião serão servidos em ambientes decorados de acordo com a temática.

Além da parte gastronômica, o encontro contará com contação de história e outras atividades. A ideia é estimular a imaginação das crianças a partir dos personagens de cada tema.

Confira as opções de combos e valores:

Deltaexpresso

Combo 1 – Jardim Encantado

1 Cappuccino M, 1 pão de queijo e 1 brigadeiro = R$29,90

Combo 2 – Café do Chapeleiro

1 Filtrado M, 1 sanduiche queijo ou misto e 1 brigadeiro = R$32,90

Combo 3 – Poção Mágica

1 Chocolate quente M, 1 pão com manteiga (tradicional ou integral) e 1 bolo de rolo = R$35,90

Combo 4 – Rainha de Copas

1 Suco integral (laranja ou uva), 1 croissant simples (manteiga opcional) e 1 muffin de cereais ou muffin de cacau diet = R$37,90

Combo 5 – Sonho da Alice

1 Bolinho mini confeiteiro, 1 porção de pão de queijo e 1 água com ou sem gás = R$39,90

Bebidas especiais (extras)

Drink Mágico - frapê de morango - R$19,90

Poção Encantada - milk shake - R$26,90

Havanna

Combo 1 – Passe de Mágica

1 Suco natural, porção com 8 minipães de queijo e 1 barrinha de doce de leite = R$29,90

Combo 2 – Coelho Apressado

1 Cappuccino italiano, 1 empanada mista (queijo com cebola, carne ou presunto e queijo), 1 barrita de doce de leite = R$32,90

Combo 3 – Maravilhas Matinais

1 Cappuccino Havanna, 1 medialuna mista (presunto com queijo, salgada ou doce) e 1 mini alfajor = R$35,90

Combo 4 – Despertar no Bosque

1 Suco natural, 1 coxinha (frango ou costela) e 1 mini alfajor = R$37,90

Combo 5 – Xícara Encantada

1 Expresso duplo/doppio, 1 torrada Petrópolis salgada e 1 brownie com sorvete = R$43,90

Bebidas especiais (extras)

Chá da Alice – chá batido e gelado com framboesa - R$15,90

Feitiço do tempo - vannaccino de morango - R$19,90



