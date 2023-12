A- A+

CAFÉ Cafeteira italiana Moka Espress chega aos 90 anos em Doodle Art, confira Objeto do desejo de milhares de pessoas no mundo, o utensílio da Bialetti tem edição especial

Quando se fala em café à moda italiana, a primeira imagem que vem a mente, sem dúvida, é uma cafeteira italiana 'apitando' para avisar que a bebida já está pronta.

Na verdade, a famosa cafeteira italiana, como ficou conhecida, tem outro nome de batismo: Moka Espress.

Símbolo de design atemporal, peça integrante de acervos de importantes museus pelo mundo, o utensílio está celebrando 90 anos de sua criação, e continua sendo objeto de desejo ainda nos dias de hoje. E mais arrojada do que nunca.

Para marcar uma data tão especial, a fabricante Bialetti não economizou na Moka edição de aniversário. A Moka 90 anos é cravada ocm o traço contemporâneo da Doodle Art assinada pelo artista Sam Cox.

A cafeteira comemorativa tem quantidade de líquido equivalente a três xícaras e é acompanhada por uma bag estampada no mesmo estilo do traço de Sam Cox.



Doodle Art e Sam Cox

A Doodle Art é uma vertente da Pop Art, baseada em desenhos de traços simples, que se confundem com rabiscos. Foi na década de 1980 quando viralizou como arte moderna pelas mãos de Keith Haring, com desenhos a giz, nas estações de metrô de Nova Iorque, nos EUA.

Hoje, Sam Cox é o maior divulgador dessa arte, inclusive apelidado como Mr Doodle. Aficcionado por essa arte, começou ‘rabiscando’ seus livros escolares.



Cox também ganhou fama pelas parcerias com importantes marcas como MTV, PUMA, Samsung, FENDI. Agora a Bialetti está no seu inventivo portfólio.

