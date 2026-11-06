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Sabores Cafeteria brasileira entre as quatro melhores da América do Sul no ranking da 100 Best Coffee Shops Fundado em Curitiba em 2002, a Lucca Cafés Especiais é o brasileiro mais bem colocado na lista dos melhores da América do Sul da premiação

A cafeteria curitibana Lucca Cafés Especiais foi destacada em 4º lugar no The South America’s 100 Best Coffee Shops 2026, ranking que reúne anualmente as casas de cafés especiais mais bem avaliadas do mundo, segundo um júri especializado (70%) e votação popular (30%).



Com o resultado, o Lucca é o empreendimento brasileiro mais bem colocado nesta edição do ranking. O resultado destaca a cafeteria fundada há 24 anos pelo casal Georgia Franco e Luiz Otávio Franco de Souza.

The South America’s 100 Best Coffee Shops

A lista do The South America’s 100 Best Coffee Shops reúne estabelecimentos de diferentes países do continente e considera critérios como qualidade do café, conhecimento técnico dos baristas, atendimento, inovação, ambiente, acompanhamentos,sustentabilidade e consistência.



A classificação combina avaliações de especialistas, responsáveis por 70% do resultado, e votação popular, que representa os 30% restantes. Na edição de 2026, mais de 4,2 mil cafeterias passaram pelo processo de avaliação.

Sobre a cafeteria

Fundado em 2002, o Lucca Cafés Especiais foi um dos pioneiros na introdução dos cafés especiais em Curitiba. À frente da marca, Georgia e Luiz Otávio construíram uma proposta baseada na valorização da origem dos grãos, na torrefação própria e na relação com os produtores. Georgia, que também atua como mestre de torra, buscou especialização na Dinamarca e nos Estados Unidos para aprofundar seus conhecimentos sobre o segmento.

“A gente preza por transparência, rastreabilidade do grão à xícara. Ter uma boa relação com o produtor e remunerar bem é uma parte importante para garantir a excelência e consistência ao longo das safras. Esse é um dos diferenciais do café especial; é preciso ter uma preocupação com o impacto ambiental, social e com o resultado do produtor ". explica Georgia Franco de Souza, cofundadora e mestre de torra do Lucca Cafés Especiais.

Além da cafeteria e da torrefação, a marca também investe na formação de profissionais. Desde 2006, mantém em Curitiba uma escola especializada em cafés, que recebe alunos de diferentes países da América do Sul e já contribuiu para a formação de 15 campeões brasileiros de barismo. Atualmente, são capacitados cerca de 30 alunos por mês em diversas áreas do conhecimento do café.



“Eu acredito que ensinar é o que mais nos engrandece. Não nos sentamos em cima do conhecimento, fazemos o contrário, queremos mais gente capacitada servindo café especial. Somos incansáveis em subir a régua”, destaca Georgia.

O reconhecimento internacional coloca o Lucca à frente dos demais representantes brasileiros no ranking, que reúne 12 cafeterias do país. Na classificação geral, a cafeteria curitibana ficou atrás apenas de estabelecimentos do Chile, Equador e Colômbia, colocando o Brasil no seleto grupo das melhores cafeterias da América do Sul.

O Top 5 da América do Sul

1- Eco Mapu Coffee (Villarrica, Chile)

2- FANKØR (Quito, Equador)

3- Differente Coffee (La Estrella / Antioquia, Colômbia)

4- Lucca Cafés Especiais (Curitiba, Paraná, Brasil)

5- Kafi Wasi Café Tostaduría (Arequipa, Peru)

As cafeterias brasileiras no ranking

4- Lucca Cafés Especiais (Curitiba)

13 – RDV Roasters (Maceió)

14 – Do Coado ao Espresso l Cafeteria (Salvador)

17 – Elisa Café e Torrefação (Belo Horizonte)

22 – King Experience – Cafeteria e Escola de Café (Goiânia)

33 – William & Sons Coffee Co. (Petrópolis)

36 – Abuela Café & Torrefação (Porto Alegre)

49 – Giotti Cafés Microtorrefação (Juiz de Fora)

57 – Royalty Café (Curitiba)

64 – Coffee Five (Rio de Janeiro)

78 – Cafeteria 15 Coffee Company (Sorocaba)

92 – Cupping Café (São Paulo)

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