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Reconhecimento Cafeteria recifense conquista 7º lugar do Brasil em ranking do 'The Best Coffee Shops'; conheça So Lo Brewing Boa Viagem foi a única representante de Pernambuco a aparecer na lista

Recife foi destaque no mapa do café especial brasileiro no ranking The Best Coffee Shops. A So Lo Brewing Boa Viagem está entre as cafeterias 'Cafed' indicadas pela lista, aparecendo em 7º lugar do país.



Única representante de Pernambuco a aparecer no ranking, a unidade funciona na avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Sobre o ranking

The Best Coffee Shops Brazil é a versão brasileira do ranking que indica as melhores cafeterias para apreciar cafés de alta qualidade no país. A lista privilegia cafeterias de especialidade, mas também indica hotéis e restaurantes com experiências de café únicas e ultra-premium.



"Em nossa busca para identificar as melhores cafeterias, estabelecemos um conjunto abrangente de critérios para garantir uma avaliação completa e justa. Nossa análise foca nos seguintes aspectos principais", explica a apresentação do ranking, no site do The Best Coffee Shops.

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