Repaginada Cafeteria Santa Clara, nas Graças, reabre para o público de cara nova e com novo cardápio Em funcionamento no local há sete anos, a casa passou por 40 dias em reforma

A Cafeteria Santa Clara, do bairro das Graças, está reabrindo as portas para o público nesta quinta (9), após 40 dias de reforma. Em funcionamento no local há sete anos, os empresários rnóbio Linhares e Rafael Guimarães trazem novidades no cardápio, no projeto arquitetônico e também na marca da cafeteria.

“Realizamos algumas modificações no projeto arquitetônico para deixar a cafeteria de cara nova e também fizemos mudanças na marca, para deixa-la mais jovem”, afirma Arnóbio Linhares. Na marca da cafeteria, o marrom mais escuro deu lugar a um tom mais claro e agora a loja também traz um tom de verde, para harmonizar com a cor do café. Outra mudança no projeto foi a instalação de TVs no interior da cafeteria.

O cardápio da Cafeteria Santa Clara também foi repaginado, incluindo novos sanduíches e sobremesas. Na lista dos acompanhamentos salgados para o café, o destaque vai para o Sanduíche de Requeijão do Sertão e Carne de Sol. Entre as sobremesas, o carro-chefe é a Delícias Nordestinas, com cocada, bolo de rolo, cartola e sorvete de coco. “Buscamos valorizar sempre nossas raízes nordestinas, selecionando nossas maravilhas”, comenta Linhares.

