Champanhe Cais Rooftop, no Bairro do Recife, abre espaço com o selo Moët & Chandon Restaurante reservou área gastrô onde é possível consumir champanhe em taça

O Cais Rooftop, no Bairro do Recife, abriu um espaço exclusivo da Moët & Chandon, que fica na área externa do restaurante.

Com mesas, cadeiras e ombrelones sinalizados com a famosa marca de champagne, um setor do terraço, de frente para a Torre Malakoff, que promete oferecer experiências voltadas parao consumo da bebida francesa

Detalhe que o espaço conta com um serviço que não é comum no mercado: a venda de Moet & Chandon em taça. Custa R$ 96/150ml). A garrafa sai por R$ 480 e serve bem cinco taças.

A nova área já está aberta ao público e funciona de segunda a quarta-feira, das 16h às 00h; quinta, sexta e sábado, das 16h às 01h; e domingo, das 16h às 23h.

Serviço:

Cais Rooftop

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, 04, Recife, PE

Informações e reservas: (81) 99881-2814

Instagram: @caisrooftop

