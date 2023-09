A- A+

Sabores Calabresa com ou sem queijo? Reality "Que Bela Pizza" aborda polêmicas culinárias no GNT; confira Os três pizzaiolos competidores Bruno, Emilene e Fábia, vão responder a essas e outras perguntas fazendo pizzas

Polêmicas culinárias generalizadas sobre pizzas serão o mote do próximo episódio do reality “Que Bela Pizza”, que vai ao ar toda sexta-feira, às 22h, no GNT.



"Calabresa é com ou sem queijo? Abacaxi é um ingrediente que combina com uma pizza?” Os três pizzaiolos competidores, Bruno, Emilene e Fábia, vão responder a essas e outras perguntas fazendo belas pizzas, com diversos ingredientes que dão o que falar.

“Que Bela Pizza” é uma criação e produção da Moonshot Pictures para o GNT e conta com reprises sábado 18h, domingo 15h e 03h, terça 14h e 02h, quarta 09h45 e sexta 09h. O conteúdo também está disponível no Globoplay + Canais.

Veja também

prêmio Restaurante Voar é finalista do Melhores da Taça 2023