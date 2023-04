Camarada Camarão lança dois pratos exclusivos para a Páscoa

A- A+

Camarada Camarão, rede de restaurantes especializada em pratos à base de camarão, peixes e frutos do mar, lança duas novidades na páscoa: pratos exclusivos pensados para o feriado e elaborados com um dos peixes mais nobres do litoral brasileiro, o pargo vermelho. Popularmente conhecido por sua pele de coloração vermelha e carne branca e suculenta, o animal também é chamado de pargo-japonês.

Os pratos exclusivos são o “Pargo (vermelho) com Amêndoas Crocantes”, que apresenta o filé do peixe grelhado e regado com manteiga de amêndoa crocante, acompanhado por risoto de limão-siciliano, alho-poró e camarões; e o “Pargo (vermelho) à Belle Meuniére”, com filé de peixe grelhado e regado com azeite, alcaparra, champignon e camarões, acompanhado por legumes salteados, tomate assado e arroz com brócolis. As duas receitas são assinadas pelo chef executivo da rede, o francês François Schmitt.

A novidade poderá ser conferida em todas as unidades do Camarada Camarão e também por pedidos via delivery, desta segunda-feira (3) até domingo (9). A rede, atualmente, conta com 20 casas em funcionamento, localizadas nos espaços gourmet dos shoppings ao redor do país.

