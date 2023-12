Camarada Camarão lança novidades no cardápio para o Natal; confira

A- A+

A rede Camarada Camarão, especializada em pratos de peixes e frutos do mar, anunciou novidades no menu. Em plena época natalina, um dos destaques é um lançamento sazonal: o panetone Camarada (500g), com gotas de chocolate ao leite e recheio sabor creme de avelã com cacau. O item, produzido para atender aos pedidos do público, chega ao menu numa categoria especial e já está disponível em todas as unidades brasileiras da rede. Os outros lançamentos gastronômicos aparecem em diferentes categorias, que passam por sobremesas, pratos principais e chega ao cardápio Due.

Assim, dois novos pratos que exploram a expertise do Camarada em insumos do mar chegam ao cardápio principal da rede. Feitos para compartilhar, atendendo satisfatoriamente até três pessoas. O “peixe com legumes grelhados”, que leva filés de peixe grelhados e regados com azeite aromatizado, acompanhado de legumes grelhados (cenoura, batata doce, palmito, tomate e brócolis) e arroz com brócolis; e o “camarões e legumes grelhados”, que tem como estrela o crustáceo grelhado com azeite, alho laminado, cebola roxa, tomate-cereja, muçarela de búfala e manjericão. Os acompanhamentos são legumes grelhados e arroz com brócolis.

Entre as sobremesas, três novas receitas brilham no cardápio de doces. A primeira delas é o “cheesecake”, com calda de frutas vermelhas e pedaços de frutas. Os “profiteroles” também estão entre as novidades, recheados com sorvete de creme e regados com calda de creme de avelã e lascas de amêndoas crocantes. Por fim, a “torta de maçã”, servida quente, com especiarias e sorvete de creme com calda toffee.

O cardápio Due, feito especialmente para atender uma ou duas pessoas, é disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no almoço e jantar, também está com novidades. Ao todo, são sete novas inclusões.

Entre os pratos individuais - exclusivos do Cardápio Due, há diversas opções de pratos clássicos do Camarada agora em porções para uma pessoa. Entre eles está o “gratinado imperial”, com camarões flambados com conhaque, alho-poró e molho cremoso de Catupiry. Na receita, o crustáceo é gratinado com muçarela e parmesão, sendo servido sobre arroz cremoso com bacon, palmito e tomate e finalizado com batata palha caseira. Outra inclusão é o “siciliano”, com camarões empanados com farinha panko, acompanhados de risoto de queijo brie, alho-poró, damasco e amêndoas, servidos com molho de frutas vermelhas.

Outras novas possibilidades são o “fettuccinecapri”, com camarões salteados com azeite, alho, abobrinha, berinjela, tomate seco, muçarela de búfala, manjericão e molho de tomate; e o “filé Oswaldo aranha”, que apresenta dois medalhões de filé grelhados, cobertos com molho de vinho tinto e lâminas de alho crocante, acompanhado por arroz biro-biro e banana à milanesa.

Entre os pratos individuais protagonizados por peixes, a “tilápia com amêndoas”, que leva o peixe grelhado e regado com manteiga de amêndoas crocantes, acompanhado por risoto de limão siciliano e alho-poró; e o “salmão chimichurri”, com filé de salmão grelhado, regado com molho chimichurri e cubos de manga, acompanhado por alface-americana, palmito, amêndoas, tomate-cereja, rúcula e purê de batata doce gratinado. Em versão reduzida, aqui servindo duas pessoas, está o já citado “camarões e legumes grelhados”.

Todos os pratos levam a assinatura do chef executivo da rede Camarada Camarão, o francês François Schmitt, conhecido por mesclar técnicas e sabores da cozinha mediterrânea com as delícias da culinária nordestina.

