PERNAMBUCO Campanha visa a transformar mariscada em Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco Campanha busca impactar no desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária em dez cidades pernambucanas

Uma receita que mistura “frutos do mangue”, tradição e história. Essa é a mariscada, prato típico das regiões litorâneas do Nordeste brasileiro e que, em Pernambuco, ganhou pitadas de desenvolvimento social. É com essa proposta, reunindo gastronomia, valorização cultural, sustentabilidade e combate às desigualdades, que o Instituto Negralinda lança, nesta quarta-feira (20), a campanha “Oxe, Pernambuco tem mariscada sim, senhor!”.

A iniciativa tem o objetivo de transformar o prato em patrimônio cultural imaterial do Estado. A cerimônia de lançamento será para convidados e ocorrerá no auditório do Centro de Artesanato de Pernambuco, no Bairro do Recife.

“Essa iniciativa busca melhorar a qualidade de vida das pessoas e das comunidades que vivem da cadeia produtiva do marisco. Nosso objetivo é atender as necessidades urgentes da população pesqueira, como: acesso à inovação, capacitação, geração de renda, acesso ao mercado direto sem o atravessador, além de ajudar a promover a igualdade social e a inclusão de grupos vulneráveis”, destaca o empreendedor social Edy Rocha, diretor Executivo do Instituto Negralinda e idealizador da proposta.



A campanha já conta com parceiros como a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e o Sebrae, que, há três anos, em parceria com o Instituto Negralinda, desenvolve o projeto socioambiental de empreendedorismo feminino “Marisqueiras Empreendedoras”.



Segundo Edy Rocha, é fornecido qualificação às marisqueiras e pescadores artesanais. Um trabalho que, atualmente, beneficia marisqueiras e pescadoras de 10 municípios do litoral pernambucano e contribui no combate às desigualdades sociais, promovendo educação, saúde e bem-estar por meio do empreendedorismo colaborativo, alcançando 850 mulheres.

Lançamento

Durante o lançamento da campanha, serão apresentados detalhes de como os interessados poderão apoiar a iniciativa.



“O nosso objetivo com a campanha é transformar a mariscada em um prato regional reconhecido, para que, por meio da Gastronomia do Mangue, seja possível fortalecer a cadeia produtiva, capacitar as marisqueiras e criar mais lugares que forneçam a mariscada, contribuindo também com o turismo gastronômico, o qual Pernambucano já é referência”, complementa a chef Negralinda.

De acordo com o Cadastro de Pescadores Artesanais do Litoral de Pernambuco, realizado em 2019 pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Semas), atuam no Estado cerca de 11.367 pescadores e pescadoras artesanais. No entanto o segmento ainda enfrenta dificuldades relacionadas à qualificação das organizações, referentes aos aspectos sanitários (infraestrutura para beneficiamento e comercialização), problema ambiental (pesca predatória) e de gestão e planejamento das colônias.

Mariscada

Ensopado de mariscos e outros frutos do mangue, como sururu, camarão e tainha, a mariscada é feita tipicamente à base de leite de coco fresco e temperos opcionais. As receitas são diferentes em vários lugares do Brasil e carregam as tradições afro-indígenas.

Em Pernambuco, uma das receitas mais populares é a da chef Negralinda, servida em um bistrô comandado por ela na Ilha de Deus, Zona Sul do Recife, e que há mais de dez anos conquista os paladares dos pernambucanos e de turistas de várias partes do País.

