Mixologia Campari anuncia 11ª edição da Negroni Week aberta a bares de todo o Brasil; saiba como se inscrever Realizado de 18 a 24 de setembro, neste ano, o evento oferece diversas criações do drink mais consumido no mundo, master classes e experiência secreta com a marca

O Grupo Campari prepara mais uma edição da Negroni Week. Em 2023, a campanha global que celebra toda a tradição e autenticidade do drink que dá nome ao evento acontece entre os dias 18 e 24 de setembro. A edição deste ano traz novidades que prometem surpreender ainda mais os apaixonados por mixologia.



No ano passado, participaram da semana dedicada ao drink mais consumido do mundo mais de 90 bares, localizados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Para esta edição, a Campari deseja ampliar ainda mais as possibilidades de estabelecimentos onde os amantes de Negroni possam conhecer novas criações autorais do coquetel. Por isso, convida oficialmente os bares de todo Brasil a se inscrever pela página oficial do evento até o dia 17 de setembro.



Nas redes sociais, será possível acompanhar o evento nos canais proprietários da Campari e do empreendedor social e influenciador digital, Enzo Celulari, embaixador da marca neste ano, que estará presente durante a Negroni Week e compartilhará sua jornada.



Para saber o que está acontecendo durante a semana, visite também Link e siga #NegroniWeek #Negroni #NegroniWeek23 @Campariofficial e @camparibrasil.

Sobre o negroni

Foi por volta do ano de 1919 em Florença quando o conde Camillo Negroni pensou em pedir um coquetel Americano, mas decidiu que era hora de mudar. Ele solicitou um toque de gim ao invés de refrigerante, inspirando por sua última viagem a Londres e sua cena de gim predominante.



O barman teve o prazer de honrar o pedido do conde Camillo Negroni e acrescentou um enfeite de laranja em vez de uma rodela de limão do Americano para indicar a nova bebida que ele havia criado.



Em Florença, a inovação do conde ficou conhecida como Americano do conde Negroni, ou o “Americano com um toque de gim”, mas o que quer que fosse chamado na época, o Negroni nasceu.



O Negroni é hoje um dos mais famosos coquetéis clássicos contemporâneos. Em qualquer lugar do mundo, você encontrará um mixologista que pode fazer o icônico Negroni.



A receita original, a combinação perfeitamente equilibrada das partes iguais de Campari, vermute vermelho e London Dry gim, tem quase um século e continua a ser apreciada até hoje. A International Bartenders Association (IBA) lista o Campari como ingrediente oficial do Negroni e, portanto, não há Negroni sem Campari! Para obter mais informações, visite este link.

