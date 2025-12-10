Campari lança nova versão pronta do clássico Negroni; confira
Coquetel é um dos mais conhecidos no mundo e está sendo vendido em garrafa de 500ml
Um dos maiores clássicos da coquetelaria mundial, o Negroni é sempre motivo de burburinho nos balcões.
A Campari investe ainda mais na ocasião de consumo do drinque lançando a garrafa repaginada da versão pronta da bebida.
O Negroni é resultado da combinação de Campari (bitter italiano), London Dry Gin e Vermute Tinto Suave, servido em copo baixo e gelo. E uma fatia de laranja decorando.
A composição do coquetel é listada pela International Bartenders Association (IBA), na qual o bitter italiano é o ingrediente oficial.
Com notas herbais e camadas de frutas escuras no aroma, complementadas por toques de limão e semente de coentro trazidos pelo gin, o drinque oferece ao paladar o amargor típico do Campari equilibrado pelo dulçor frutado do vermute e as notas de zimbro do gin.
O Negroni é uma receita italiana criada há cerca de um século.
O novo Campari Negroni está sendo vendido em garrafas de 500ml e preço sugerido de R$ 139.
*Com informações da assessoria de imprensa