negorni Campari lança nova versão pronta do clássico Negroni; confira Coquetel é um dos mais conhecidos no mundo e está sendo vendido em garrafa de 500ml

Um dos maiores clássicos da coquetelaria mundial, o Negroni é sempre motivo de burburinho nos balcões.



A Campari investe ainda mais na ocasião de consumo do drinque lançando a garrafa repaginada da versão pronta da bebida.

O Negroni é resultado da combinação de Campari (bitter italiano), London Dry Gin e Vermute Tinto Suave, servido em copo baixo e gelo. E uma fatia de laranja decorando.



A composição do coquetel é listada pela International Bartenders Association (IBA), na qual o bitter italiano é o ingrediente oficial.



Com notas herbais e camadas de frutas escuras no aroma, complementadas por toques de limão e semente de coentro trazidos pelo gin, o drinque oferece ao paladar o amargor típico do Campari equilibrado pelo dulçor frutado do vermute e as notas de zimbro do gin.



O Negroni é uma receita italiana criada há cerca de um século.



O novo Campari Negroni está sendo vendido em garrafas de 500ml e preço sugerido de R$ 139.

*Com informações da assessoria de imprensa

