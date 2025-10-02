A- A+

outback Canecas colecionáveis voltam ao Outback e ficam disponíveis até 26 de outubro; confira Clientes ainda poderão ganhar edição especial com ilustração em ouro

Um dos itens mais marcantes da rede de restaurantes Outback é a caneca de chope que, invariavelmente, chega à mesa do cliente 'mofada' de tão gelada.

Para os fãs do ritual de receber a bebida geladíssima, uma novidade. A marca retomou a campanha Canecas Colecionáveis.

O cliente pode levar para casa uma dos quatro modelos de caneca, cada uma estampada com selos que contam e celebram a trajetória do Outback.

Novidade

Além de ganhar a caneca da campanha, os consumidores poderão compartilhar suas memórias vividas no Outback e 50 clientes serão sorteados com uma caneca edição limitada, personalizada com sua própria história eternizada na peça, com ilustração em ouro.

Para participar e levar para casa uma das canecas, é preciso pedir uma Super Wings, acompanhada de dois chopes Brahma ou dois refrigerantes Guaraná Antarctica refil.

Os clientes também vão receber uma raspadinha com um código de inscrição para o site da promoção, onde podem cadastrar as histórias vividas ao redor das mesas do Outback.

*Com informações da assessoria de imprensa

Mais informações: @outbackbrasil

