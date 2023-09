Canelone de berinjela e ricota é opção que une praticidade e sabor; confira a receita

A- A+

Perfeito para um almoço em família, o canelone feito com massa de lasanha recheado com berinjela e ricota é a pedida perfeita para quem quer uma receita fácil sem abdicar do sabor. E o melhor: o prato leva ingredientes acessíveis que todo mundo tem em casa. Tome nota!

Canelone de berinjela e ricota

(Por Azeite Galo)

Ingredientes:

Fio de azeite;

1 berinjela em cubos pequenos;

1/2 xícara (chá) de salsa;

1 colher (café) de sal;

Pimenta-do-reino a gosto;

200 gramas de ricota;

3 colheres (sopa) de creme de leite;

1 pacote de Massa de Sêmola Galo tipo Lasanha 200g;

2 xícara (chá) de molho de tomate;

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado.



Modo de preparo

Coloque em uma panela o azeite e a berinjela e deixe refogar até a berinjela ficar macia. Após isso, tempere com sal e pimenta. Misture a salsa, a ricota e o creme de leite e reserve.

Coloque em uma panela a água e o sal, deixe ferver, e cozinhe rapidamente a massa para lasanha.

Recheie a massa com a berinjela, enrole formando um canelone, e coloque em um refratário com um pouco de molho.Finalize com mais molho e queijo ralado

Aqueça no forno preaquecido por 10 minutos

