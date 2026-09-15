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CAFÉ NO AGRESTE Da "Capital do Café" para a "Capital do Forró": Café Biu do Céu chega ao Bendito Grão, em Caruaru Parceria amplia opções de cafés na cidade com seleção do mestre de torra Alex Pimentel

Se uma é conhecida como a "Capital do Café", a outra tem a fama de ser a "Capital do Forró". Mas ambas dividem a mesma região em Pernambuco e passam também a ser parceiras em cafés especiais, contemplados os amantes do grão.



Trata-se da parceria entre o Café Biu do Céu e o Bendito Grão, respectivamente localizados nas cidades de Taquaritinga do Norte e Caruaru, ambas no Agreste pernambucano.



O vínculo passa a oferecer variedades de cafés com seleção do mestre de torra Alex Pimentel, ampliando sabores e experiências para os apreciadores da bebida.





Minas e Bahia

A parceria com o Bendito Grão trouxe cafés colhidos em Minas Gerais e Bahia - com exemplares da Mantiqueira e da Chapada Diamantina.



A ideia é apresentar terroirs diversos, processos e perfis sensoriais presentes na produção do País.

"Temos um orgulho enorme do café que produzimos em Pernambuco e acreditamos que valorizar essa produção é também mostrar que o estado tem espaço e qualidade dentro desse universo", ressalta Alex, complementando que "Buscar grãos em outras regiões nos permite conhecer diferentes terroirs, sabores, aromas e complexidades".

SERVIÇO

Cafeteria Bendito Grão

Onde: Av. Amazonas, 295, Loja 06, Universitário, Caruaru

Informações: (81) 9 9849-6059 // @benditograocaruaru // @cafebiudoceu

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