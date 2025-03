A- A+

Roteiro Cardápio executivo no Recife: confira os restaurantes que oferecem preços econômicos no almoço Roteiro de restaurantes que trabalham com menu executivo, reunindo entrada, principal e sobremesa

A regra do menu executivo é clara: oferecer refeições completas a preços, digamos, mais camaradas. Entenda como a chance de pedir entrada, prato principal e sobremesa, desembolsando um valor fixo nos pratos estabelecidos pelo bar ou restaurante.

Um recurso que nunca sai de moda para quem percebe que custo-benefício anda de mãos dadas com as boas escolhas à mesa. Oferta atemporal que merece ter aquela velha listinha atualizada com sucesso no seu bloco de notas. Partiu?



Arvo

A cozinha brasileira do chef Pedro Godoy no formato mais enxuto. Eis o cardápio de entrada, principal e sobremesa servido a partir de R$ 69, na hora do almoço. A lista inclui opções como coxinha de carne de panela, salada de grãos e pavê de brownie. De segunda a sexta-feira. Endereço: rua Djalma Farias, 170, Torreão, Recife. Instagram: @arvorestaurante.

CÁ-JÁ

O menu executivo da casa está de volta, com opção das três etapas por R$ 69,90. A lista inclui bolinho de siri ou falafel, seguido por nhoque de chambaril ou vegetariano e terminando com creme de goiabada. Endereço: rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos, Recife. Instagram: @vempracaja.

Toscana Trattoria

A cozinha italiana segue presente na versão de almoço, disponível de segunda a sábado, a partir de R$ 59,90. Leia-se polenta ao ragu, espaguete ao pomodoro e gelato de paçoca com calda de café. Endereço: rua Pereira da Costa, 80, Pina. Instagram: @toscanatrattoria.

Leite

O restaurante mais antigo do Brasil tem menu completo de R$ 99 e de R$ 89 (entrada e prato principal ou prato principal e sobremesa). O cardápio é oferecido de segunda a sexta-feira. Entre os principais, camarão à provençal, arroz caldoso de costela e escalopinhos à portuguesa. Endereço: Praça Joaquim Nabuco, 147, Santo Antônio. Instagram: @restauranteleite.

Samadhí

A casa oferece opções bem variadas. De segunda a sexta-feira, apenas o prato principal de almoço sai por R$ 29,90. Se for incluir entrada e principal, fica R$ 49,90. Nas sugestões, frango a parmegiana, tropeiro paulista, frango xadrez, arrumadinho de carne de sol e outros. Endereço: Av. Dezessete de Agosto, 2656, Casa Forte. Instagram: @samadhigastronomia.

Furetti Cucina

O cardápio executivo é oferecido de segunda a sexta-feira e, claro, reúne clássicos da culinária italiana. Ravioli Pernambuco (R$ 44,90), parmegiana individual (R$ 54,90), nhoque (R$ 39,90), entre outras produções; Endereço: rua Carlos Pereira Falcão, 184, Boa Viagem e rua Albino Meira, 58, Tamarineira. Instagram: @furetti.cucina.

Voar

Sugerindo praticidade no almoço, o Voar oferece menu executivo de segunda a sexta-feira, por R$ 89. Nas sugestões: alfajor de mignon, moquequinha de peixe e rabanada com doce de leite. Endereço: rua Baltazar Pereira, 130, Boa Viagem. Instagram: @voarrestaurante.

Chiwake

O restaurante peruano trabalha seu menu executivo de terça a sexta-feira (exceto feriados). As opções vão de R$ 69 a R$ 82. Na lista, pedidas como cebiche, tilápia crocante com arroz e o clássico suspiro limeño. Endereço: rua da Hora, 820, Espinheiro. Instagram: @chiwake_recife.

Tutto Qui

Sugere cardápio executivo de terça a sexta-feira, em três categorias. Entrada, prato principal e sobremesa pode sair, por exemplo, a R$ R$ 69,90. Tem polenta ao ragu, ensalata de quinoa, panna cota, entre outros. Endereço: rua César Loureiro, 70, Casa Forte. Instagram: @tuttoqui.recife.

