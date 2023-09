A- A+

Não é preciso ser um chef experiente para preparar de refeições deliciosas e caseiras. Para ajudar aqueles que moram sozinhos a hora de escolher o cardápio, a editoria Sabores apresenta quatro receitas sugeridas pela Nestlé, para transformar o ato de cozinhar em uma experiência prazerosa. Tome nota!

Panqueca de frango e tomate

Ingredientes

Panqueca:

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

6 colheres (sopa) de leite em pó

2 colheres (sopa) de água

1 ovo

1 pitada de sal



Montagem

4 colheres (sopa) de requeijão light

100 g de frango desfiado já pronto e refogado

2 tomates sem sementes picados



Modo de Preparo

Panqueca

1. Em um liquidificador, bata todos os ingredientes por cerca de 2 minutos.

2. Em uma frigideira antiaderente, coloque a massa com a ajuda de uma concha. Abaixe o fogo e deixe dourar, quando estiver dourado, vire e doure do outro lado. Repita o processo com toda a massa. Reserve



Montagem

3. Abra a panqueca e recheie com o requeijão, o frango desfiado e o tomate. Sirva.

Risoto de Hortelã e Cheiro Verde





Risoto de hortelã e cheiro verde

Ingredientes

2 tabletes de caldo de carne

4 xícaras (chá) de água fervente

3 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola pequena picada

1 e meia xícara (chá) de arroz arbóreo

1/2 xícara (chá) de vinho branco seco

2 colheres (sopa) de hortelã picada grosseiramente

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Modo de Preparo

1. Em uma panela, dissolva os tabletes de MAGGI® Caldo na água fervente, e mantenha em fogo baixo.

2. Em outra panela, aqueça 1 colher (sopa) de manteiga e refogue a cebola. Adicione o arroz arbóreo e o vinho branco e mexa até evaporar.

3. Acrescente, pouco a pouco, o caldo dissolvido, mexendo sempre, até que o arroz fique úmido e “al dente”.

4. Desligue o fogo e misture delicadamente a manteiga restante, a hortelã e o cheiro-verde. Sirva imediatamente.

Salada César

Ingredientes:

Salada

1 pé de alface americana

100 g de queijo prato



Molho:

1 colher e meia (sopa) de tempero para aves e peixes

1 lata de creme de leite

1 pote de iogurte natural integral

1/2 colher (sopa) de mostarda

1 colher (sopa) de dill picado

1/2 xícara (chá) de croutons



Modo de Preparo:

Salada:

1. Corte as folhas de alface em tirinhas finas e coloque-as em uma travessa.

2. Rale o queijo prato no ralo grosso, espalhe sobre a alface e reserve.



Molho:

3. Em um recipiente, misture o MAGGI® Fondor, o NESTLÉ® Creme de Leite, o Iogurte NESTLÉ® , a mostarda e o dill, até ficar homogêneo.

4. Cubra a salada com o molho, espalhe os croutons e sirva a seguir.

Crepioca rápida

Ingredientes

4 ovos

1 xícara (chá) de tapioca hidratada

1 sachê de MAGGI® Meu Segredo® Cheiro Verde

Modo de Preparo

1. Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes.

2. Em uma frigideira antiaderente, coloque uma porção da massa e deixe dourar levemente dos dois lados. Repita a operação até terminar a massa.

3. Sirva com o recheio de sua preferência.

Veja também

Lançamento Popeyes anuncia nova linha de combos crispy em parceria com a Heinz; confira