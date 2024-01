A- A+

GASTRONOMIA Cardápio servido ao presidente Lula, no Recife, foi preparado pela Dentro do Caixote"; saiba mais Assinado pelas sócias Júlia e Sofia Mota, catering foi de sanduíche de mortadela a bolo de rolo com queijo do reino

Sanduíche de mortadela com pistache, croissant francês e frutas foram algumas das opções degustadas pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em visita ao Recife nesta quinta-feira (18) e sexta-feira (19). E ficou sob a responsabilidade da empresa pernambucana Dentro do Caixote assinar o trabalho.

"Nem em nossos maiores sonhos profissionais, imaginávamos que um dia nós faríamos um trabalho para o presidente da República", postaram as sócias e irmãs Júlia e Sofia Mota na página da marca no Instagram - em legenda de um carrosel com imagens ao lado de Lula, da governadora do Estado Raquel Lyra e do prefeito do Recife João Campos, autoridades que também já foram atendidas pela empresa da dupla.

Sem bebidas alcoolicas

Exceto pelo pedido de não ter bebidas alcoolicas e de que o cardápio fosse composto por comidinhas rápidas e para comer com as mãos, não houve maiores exigências por parte da organização do evento.



As irmãs, inclusive, tiveram liberdade de escolha para mesclar sabores e agradar ao presidente e à sua comitiva.





"Tivemos, além do sanduíche de mortadela com pistache, croissant francês com brie e parma, os quiches, frutas, bolos, nego bom, garra sertaneja e bolo de rolo com queijo do reino", contou Sofia, complementando que "apenas as bebidas do presidente foram específicas: água com gás e café descafeinado".



Crédito: Dentro do Caixote/Divulgação

Com o cardápio aprovado - e preparado quatro dias antes, fato que foi desafiador em decorrência do pouco tempo - as demandas atendidas pela Dentro do Caixote incluíram atendimento, além do presidente Lula, a ministros, deputados, governadora de Pernambuco e prefeitos de outras cidades do Estado.

"Houve protocolos na logística interna, principalmente pela segurança do presidente. Só Julia e eu circulamos na sala em que ele estava após liberação pela Polícia Federal", conta Sofia.

Ideia surgiu em 2019

De início, o intuito era "apenas" inovar no quesito "kit de café da manhã" já que, por experiência própria, Júlia Mota utilizava o serviço de encomendas para presentear mas percebia que as cestas em palhas e laçarotes, além dos produtos, era repetitivos e não causavam mais impacto.



Foi aí que surgiu a ideia de produzir, ela mesma, em 2019, o primeiro combo de delícias embalados com papelaria personalizada e a marca de kits presente Dentro do Caixote, hoje administrado por ela e pela irmã e sócia Sofia Mota.

Os caixotes que saem para encomendas servem para ocasiões que vão desde o Dia das Mães e Dia dos Namorados até quaisquer outras ocasiões comemorativas desejadas por quem solicita os quitutes e mimos da "Dentro do Caixote".





Veja também

VERÃO Spoleto lança campanha "Delícias de Verão" com proteína magra; confira menu