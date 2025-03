A- A+

estações do ano Cardápios sazonais: como bares e restaurantes podem fidelizar seus clientes Especialistas comentam as vantagens em adotar menus criativos, associados a épocas específicas do ano

Com as mudanças das estações do ano, as preferências de muitos clientes também podem ser afetadas. Com a adoção dos cardápios sazonais, é possível atender a essa demanda, proporcionando uma experiência gastronômica valorosa, fazendo com que bares e restaurantes se destaquem no mercado.

“É uma forma de oferecer algo único, de forma criativa, ao mesmo tempo em que se aproveitam ingredientes frescos e de melhor custo-benefício”, afirma Lidiane Bastos, administradora de empresas e CEO do Grupo Simão.

"O segredo é entender como os ingredientes de cada estação podem ser explorados para criar combinações únicas e atrativas", acrescenta Lidiane.

A especialista comenta que a adoção de cardápios sazonais podem representar, sim, um aumento na procura pelo estabelecimento.

“Estabelecimentos que implementam cardápios sazonais registram aumento de até 15% na frequência de visitas durante períodos estratégicos, como primavera e verão”, complementa a especialista.

Vantagens

Segundo Lidiane, a adoção dos cardápios sazonais vai além de uma questão estética ou de marketing, mas, também garante benefícios do ponto de vista comercial.

“O uso de ingredientes da estação, além de garantir frescor e qualidade, pode reduzir os custos de aquisição, pois os produtos sazonais costumam ser mais abundantes e, portanto, mais acessíveis”, explica.

A experiência proporcionada ao cliente é outro ponto favorável. Cardápios sazonais bem elaborados costumam trazer algum elemento surpresa, o que incentiva as pessoas a procurarem mais os estabelecimentos, em busca de novidades.

“O cliente tem a sensação de que sempre há algo novo a descobrir, o que aumenta as chances de retorno e fidelização”, diz a especialista em Encantamento ao Cliente e líder de Vendas do Grupo Simão, Mislene Lima.

Conhecer os hábitos e gostos do seu público-alvo também ajuda a elaborar um cardápio sazonal. “Se os frequentadores buscam opções saudáveis, por exemplo, é oferecer essas alternativas, mesmo no inverno, quando os pratos tendem a ser mais calóricos”, diz Lidiane Bastos.

Comunicação

Uma comunicação certeira e eficaz também é fundamental na hora de promover as ações criadas em torno dos cardápios sazonais. É imprescindível, segundo Lidiane Bastos, o uso das redes sociais e marketing digital para divulgar novidades e despertar a curiosidade dos clientes.

“Publicar fotos atrativas dos pratos, descrever os ingredientes frescos e criar histórias em torno do conceito do menu ajudam a engajar o público”, afirma.

Ações promocionais –descontos no prato do dia ou menus degustação – também funcionam como uma forma de aumentar o interesse. Mislene Lima sugere outras ações, como experiências imersivas ou harmonizações entre pratos e bebidas

Sustentabilidade

Outro ponto importante é a sustentabilidade como norteador da aquisição de insumos, preparação e confecção dos pratos. Além de reduzir o impacto ambiental, também reforçam o comprometimento da marca com a causa ambiental.

“Clientes valorizam cada vez mais empresas que adotam práticas sustentáveis. Isso pode se tornar um diferencial importante na decisão de escolha”, afirma Lidiane Bastos.

Estudo da consultoria Nielsen vem reforçar essa premissa: 73% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços oferecidos por empresas que demonstram responsabilidade ambiental.

Veja também