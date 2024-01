Carnaval 2024 movimenta restaurantes que promovem cardápios exclusivos para atrair os foliões; veja

A- A+

Com o início do Carnaval 2024, os foliões devem ser atraídos pelos restaurantes que promovem cardápios exclusivos durante a festa popular, na tentativa de garantir a presença dos clientes entre os blocos de rua e os camarotes.

No Recife, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o aumento nas vendas sobre o mesmo período de 2023 deve ser da ordem dos 15% - enchendo salões de restaurantes próximos ou não ao epicentro da festa.

Em toda a cidade, turistas e moradores devem movimentar R$ 2,4 bilhões no Carnaval, e a alimentação não fica de fora dos gastos. Com a demanda maior, estabelecimentos de alimentação e bebidas ampliam os postos de trabalho, decoram seus ambientes e investem em novidades no cardápio para agradar o público.

No restaurante Coco Bambu, as comidas e pratos rápidos são a principal pedida. Para reabastecer as energias, o restaurante tem apostado em entradinhas, massas e filés, além de bebidas e drinks refrescantes.

''No carnaval, esperamos os foliões para um almoço ou jantar completo após a canseira da festa ou até mesmo encontros rápidos para compartilharem refeições antes de seguirem para a folia. Seja qual for a necessidade, temos um cardápio perfeito para a ocasião, com um sabor todo especial'', diz Rodrigo Guerra, sócio-diretor da unidade do Derby, na área central do Recife. O restaurante ampliou o seu horário de happy hour para atender melhor ao público, passando a ser das 11h30 às 20h.

Entre os pratos destacados para o Carnaval estão o Filé Alfredo (medalhões de filé mignon envolvidos com bacon com molho funghi acompanhado de fettuccine com molho Alfredo preparado com creme de leite fresco), carbonara (carbonara de camarão com fettuccine e molho feito com gema de ovo, queijo parmesão, creme de leite fresco, pimenta do reino, bacon e finalizado com farofa crocante de panko); pastéis (bacalhau, camarão, carne de sol, carne moída, filé mignon, palmito e queijo) e hambúrgueres. Já no cardápio de bebidas, chopes; caipis gourmets; pina colada; gin tônica; gin citrus e soda italiana dão o tom da refrescância.

