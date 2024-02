Carnaval: Nutricionista dá dicas para curtir a folia de forma saudável

A- A+

Uma das principais preocupações do folião durante o Carnaval é manter a disposição em todos os dias da maratona da folia. E é aí que o conselho dos especialistas em bem-estar valem ouro.

Logo a seguir, o nutricionista clínico e esportivo Dereck Oak dá algumas orientações que podem ajudar a gnte manter a saúde em dia mesmo com os excessos.

Mantenha-se hidratado:

“O ideal é levar uma garrafa de água consigo para se manter hidratado durante os eventos.” Se puder, troque bebidas alcoólicas por água, água de coco ou sucos naturais.

Faça escolhas conscientes:

Evite o excesso de frituras e alimentos ricos em gorduras. E opte por petiscos saudáveis, como frutas, castanhas ou sanduíches leves.

Controle as porções:

Dereck orienta que o importante é manter o equilíbrio, optando por porções moderadas. “Em festas e blocos, compartilhe pratos com amigos para evitar exageros”.

Planeje suas refeições:

Inclua proteínas, carboidratos complexos e vegetais em suas refeições. “Antes de sair para os eventos, faça refeições balanceadas para evitar a fome excessiva quando estiver fora”.

Atenção aos líquidos calóricos:

No carnaval é comum haver exageros com as bebidas. Ele sugere como opção a ingestão de coquetéis mais leves, intercalados com água. E cuidado com os drinks açucarados e calóricos.

Descanse e recupere-se:

Um bom sono é essencial para manter a saúde durante os dias de folia. “Reserve tempo para descansar e recuperar as energias”, orienta.

Cuide da saúde mental:

Aproveitar o Carnaval de modo consciente para relaxar e aproveitar é o ideal. “É importante estar atento às suas emoções e evitar o excesso de estresse. “Pequenas escolhas conscientes podem fazer uma grande diferença no seu bem-estar”, finaliza Dereck Oak.



