Carnivoria leva gastronomia e música ao Shopping RioMar neste final de semana; confira programação

A- A+

Depois do sucesso da edição em 2022, o festival de churrasco Carnivoria chega pela segunda vez ao Shopping RioMar, na Zona Sul do Recife. Neste final de semana, o público poderá conferir uma programação ao longo do sábado (16) e domingo (17),com muita carne preparada no fogo de chão, na parrilla e american BBQ, acompanhamentos, cervejas artesanais, oficinas gratuitas e shows ao vivo gratuitos. O Carnivoria terá início às 12h no estacionamento externo do RioMar Recife.



Confira a programação completa:



Oficinas gratuitas

Nesta edição do Carnivoria, o festival vai contar com oficinas gratuitas com chefs brasileiros renomados, todas às 15h. No primeiro final de semana, dois nomes de destaque: Jimmy Ogro, apaixonado pelo porco desde criança e conhecido no Brasil ao rodar para produzir reportagens gastronômicas para o programa de Ana Maria Braga, na TV Globo; e Henrique Okuda, chef especialista em técnicas de fogo de chão e cozinha rústica, além de ser fundador do Festival Carnivoria.

Programação das aulas show gratuitas do Carnivoria:

» Aula gratuita com Jimmy Ogro

Dia: 16 de setembro

Horário: 15h

Tema: tartare de carne de sol selada na brasa

» Aula gratuita com Henrique Okuda

Dia: 17 de setembro

Horário: 15h

Tema: umami, segredos do quinto sabor

Shows gratuitos

O Carnivoria promete animar o público com uma programação musical que contará com 12 shows gratuitos, sendo seis no primeiro final de semana do maior festival de churrasco do Brasil. São três shows em cada dia de evento, sempre às 13h, 16h30 e 19h30. As atrações que subirão ao palco são bastante conhecidas no cenário local e prometem agitar o Canivoria com repertório com o melhor do rock, pop rock, blues e jazz.

Programação de shows gratuitos no Carnivoria:

16 de setembro

13h – Overland

16h30 – Black Jam

19h30 – Hits

17 de setembro

13h – Zero Bronca

16h30 – Rodrigo Morcego

19h30 – Mac Fly

Chefs e menu das estações

O Carnivoria será um verdadeiro churrasco raiz, a céu aberto, com tudo feito à frente do público nas diversas estações, com destaque para bife chorizo angus, texas brisket, costela de chão, linguiça defumada, burger, costelinha BBQ, salmão pranchado, cupim no varal. Entre os acompanhamentos estão arroz carreteiro, pão de alho e legumes grelhados - tudo sob o comando de assadores renomados, de diversos estados do Brasil.

Chefs participantes do Carnivoria:

Bife Ancho: Jaque Trajano

Costelinha e brisket: Lucas Cesar

Burger: Rubão

Legumes e pão de alho: Cynthia Embrasa

Linguiça e Choripan: André Pereira

Costela de chão: Adauto Neto

Carne de sol: Rennê Toledo

Salmão e Porchetta: Taz Memória

Cupim: Boni Panela

Carreteiro: Eduardo Martins

Menu das estações do Carnivoria:

Bife ancho – R$ 55

Costelinha bbq – R$ 45

Burger R$ - 35

Legumes na brasa – R$ 30

Linguiça defumada – R$ 30

Texas brisket – R$ 55

Costela de chão R$ - 55

Carne de sol – R$ 45

Choripan – R$ 35

Salmão pranchado – R$ 55

Cupim no varal – R$ 50

Arroz carreteiro - R$ 30

Porchetta – R$ 30

Pão de alho – R$ 25

Sobre o Carnivoria

O Carnivoria vai funcionar em dois finais de semana, nos dias 16, 17, 23 e 24 de setembro, no estacionamento externo do RioMar Recife. O acesso ao evento é gratuito, sendo pago o que for consumido. Mais informações sobre o Carnivoria e outros eventos podem ser adquiridas na aba de eventos do SuperApp RioMar Recife, disponível para download gratuito para Android e iOS.

Veja também

Sabores Canelone de berinjela e ricota é opção que une praticidade e sabor; confira a receita