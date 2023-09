A- A+

GASTRONOMIA Carolina Oda é anunciada como jurada do World Class; saiba mais Com 16 anos de experiência em gastronomia, Oda é a única representante Brasileira na lista do júri

Nesta segunda-feira (11), World Class Drink, campeonato mundial de coquetelaria, anunciou sua lista de jurados para a edição deste ano, que acontece em São Paulo e tem seu primeiro dia marcado para 25 de setembro. Entre eles, está Carolina Oda, um dos principais nomes nacionais da indústria.

Ao lado de Erik Lorincz, Ms. Franky Marshall, James Grant , Telis Papadopoulos, Tiffanie Barriere, Benjamin, Padrón Novoa, Minakshi Singh, Orlando Marzo e Fabio La Pietra, Oda vai julgar as habilidades de produzir drinks dos mais de 50 finalistas da competição.

Colunista do blog "É de birra, mas não só”, do caderno Paladar e do jornal O Estado de São Paulo, Carolina Oda também já foi jurada nos programas Sabor em Jogo, no GNT, um reality show de cozinheiros, e Academia da Boa, um reality show de garçons, e participou de um TEDx com a apresentação "O Fator Humano como Ingrediente." Atualmente, é professora de hospitalidade e gestão de atendimento em cursos livres, tendência em bebidas na PUC – Rio Grande do Sul.

Confira postagem comemorativa da sommelier em seu instagram:

