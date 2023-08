A- A+

Sabores Caruaru ganha edição exclusiva do Love Burger de 1º de setembro a 1º de outubro; saiba mai Selo do festival já é consagrado na Região Metropolitana do Recife e litoral Sul

Durante o mês de setembro, a cidade de Caruaru vai ser palco do Love Burguer festival já consagrado na Região Metropolitana do Recife e litoral Sul. Batizado de Caruaru Love Burger, o festival acontece de 1º de setembro a 1º de outubro com 29 endereços que criaram receitas exclusivas para o evento.



O Festival é realizado pelos empresários Julio Samico e Julianna Pimentel, já responsáveis pela realização do evento no Recife e agora promovem esta edição exclusiva como porta de entrada para outros grandes eventos gastronômicos na cidade.

"Além da deliciosa comida, este festival é uma oportunidade para nos aproximarmos da comunidade local, conhecer pessoas incríveis e criar memórias duradouras. Estamos aqui para celebrar a simplicidade e a autenticidade, deixando de lado a correria do dia a dia e nos permitindo mergulhar na experiência única que é o Agreste de Pernambuco.", destacou Júlio.

Criatividade nas receitas

O festivão propõe variações criativas, com a carne em suas variadas gramaturas e sabores, molhos, com ou sem salada, acompanham batata e refrigerante.

Como já é de praxe dentro do formato do Festival, ao final do período, através de votação exclusiva e de análise de um júri especializado que visita todas as unidades anonimamente avaliando itens como harmonização, atendimento, sabores, texturas, sinalização da casa para o evento, entre outros, são eleitos os 10 melhores locais para se comer um bom hambúrguer. “ É uma oportunidade dos visitantes também sinalizarem vários aspectos que podem ser melhorados ou de criar um ambiente ainda mais agradável dentro de cada proposta. É uma maneira de você se ver perante seu público”, destaca Julianna Pimentel.

Para conhecer todos os participantes, conhecer cada receita, preço e localização, basta acessar o site do Festival

Serviço:

Caruaru Love Burger

01 de setembro a 01 de outubro de 2023



