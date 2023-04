A- A+

CHANDON Casa Chandon: Recife recebe experiência imersiva no universo dos espumantes Evento temático acontece entre os dias 6 e 13 de maio, em restaurante no bairro de Casa Forte

Entre os dias 6 e 13 de maio, a Casa Chandon Recife abre as portas para convidados, no espaço La Casa, Zona Norte da Capital pernambucana, para oferecer experiência imersiva no universo dos espumantes.

Para o evento na Cidade, almoços e jantares comandados pelo chef residente da ação local Armando Pugliesi integram a programação, que vai contar também com talks especialistas da Chandon, além de pockets shows com Otto e a Banda Sambarrasta. E no lounge bar do espaço, o DJ 440 anima os presentes.

Chef Armando Pugliesi | Crédito: Gustavo Bertini/Divulgação

Faz parte também da experiência da casa no Recife, que terá projeto sustentável assinado pelo Estúdio Guto Requena, a disponibilidade de garrafas do espumante, incluindo itens como taças, cangas e cadernos, disponíveis em uma loja pop-up montada no local.



Na ocasião, uma ecobag personalizada pela artista plástica pernambucana Isabella Galvão, será ofertada a quem efetuar compras no valor a partir de 450.

Serviço

Casa Chandon Recife

Quando: de 6 a 13 de maio, das 11h às 22h

Onde: La Casa

Av. Dezessete de Agosto, 1893, Casa Forte

Ingressos (para o público em geral): R$ 250

Experiências tour + talk + almoço, das 11h às 15h

Experiências tour + jantar, das 18h às 20h

Programação musical

Dias 7, 11 e 12 de maio: Banda Sambarrasta

Dia 13 de maio: Otto

