PROGRAMAÇÃO Casa de Farinha, tema da cozinha Fenearte, realiza aulas de gastronomia on-line Também sintonizados à temática, os restaurantes participantes do Circuito Fenearte vão servir pratos com ingredientes derivados da mandioca

As casas de farinha, símbolo do fazer coletivo e artesanal, são homenageadas pela Cozinha Fenearte nesta 25ª edição.

Ao todo, 17 receitas assinadas por chefs da Região Metropolitana do Recife e do Agreste pernambucano compõem a programação das quinta-feiras aos domingos, no espaço dedicado à gastronomia, instalado no Mezanino do Pernambuco Centro de Convenções, entre os dias 9 e 20 de julho, quando é realizada a 25ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte).

Pelo primeiro ano, a programação do espaço conta com transmissão on-line pelo canal oficial do evento no Youtube (Clique aqui para acessar).

A escolha volta os olhares para a produção de uma prática artesanal que é preservada pela tradição familiar de populações rurais, um patrimônio cultural brasileiro ainda pouco reconhecido.

Assim como no ano passado, quando o tema foi o queijo de coalho, a Fenearte traz a casa de farinha também no sentido de contribuir para o seu processo de patrimonialização.

O caderno de receitas deste ano inclui preparos como “A Ancestralidade da Mandioca” e “Farinha: Da Raiz ao Banquete”, com a participação ilustre de mestres e mestras farinheiras de Amaraji, Igarassu e Jaboatão dos Guararapes.

Assinam o cardápio da edição nomes como os chefs César Santos, da Oficina do Sabor, em Olinda; Thiago das Chagas, do São Pedro Restaurante e do Reteteu Comida Honesta, e Yuri Machado, do CÁ-JÁ Restaurante, no Recife; Giordano Pietro, de Santa Cruz do Capibaribe, campeão do Festival Sabores do Agreste; e Ana Elizabeth, que integra o coletivo Cozinha Vila da Conceição, da Ilha de Itamaracá.

A chef e consultora gastronômica Miau Caldas abriu a programação na quinta-feira (10), às 16h, com a receita de um caldinho que tem a farinha de cambraia como elemento especial.

Na sexta-feira (11), também às 16h, foi a vez do chef César Santos apresentar sua Farofafá. Já às 18h, o público conferiu a preparação do Peixe Pirão Caiçara, assinatura do chef paulista radicado no Recife Hugo Prouvot, nome por trás do Seu Motta Cozinha do Mar.

O menu segue até o encerramento da 25ª Fenearte, com pratos doces e salgados, como Suflado de Tapioca, Manuê de Caboclo, Cuscuz Doce de Mandioca com Caramelo, Beiju de Macaxeira, Farofa d’Água, Cabeça de Galo e Macaxeira Armorial. Ao longo de toda a programação, os chefs realizam demonstrações dos preparos ao vivo, diante do público, que poderá interagir, fazer perguntas e até ser sorteado para provar as receitas.

Serviço

COZINHA FENEARTE | PROGRAMAÇÃO

17 de julho (quinta-feira)

16h — Thiago das Chagas (Recife) — “Sommelier de Farofa”

18h — Confeitaria do Oliveira (Recife) — “Tríade da Farinha”

18 de julho (sexta-feira)

16h — Adriano Oliveira (Recife) part. de Alice e Jacimone, mestras farinheiras de Igarassu — “Farinha: Da Raiz ao Banquete”

18h — Ana Elizabeth, das Cozinheiras Vila da Conceição (Ilha de Itamaracá) — “Beiju de Macaxeira”

19 de julho (sábado)

15h — Jonathan Liandro (Caruaru) — “Cuscuz Doce de Mandioca com Caramelo”

17h — Claudemir Barros (Recife) — “A Versatilidade Emocional da Casa de Farinha no Prato Nosso de Cada Dia”

19h — Roberto Couto (Recife) — “Macaxeira Armorial da Casa de Farinha”

20 de julho (domingo)

16h — Edilza Muniz (Senac Recife) — “Manuê de Caboclo”

18h — Luiz Henrique (Toritama) — “Sol do Agreste”



