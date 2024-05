A- A+

Sabores Casa de Mira, em Gravatá, inicia festejos juninos, sábado (1º), com forró e tempero regional Forró na Casa de Mira é a novidade dos sábados no mês de junho no restaurante comandado por Dona Mira, no distrito centenário de Mandacaru, a dez quilômetros do Centro gravataense

Ela já faz muita gente subir a serra só para provar do seu tempero. E agora, quer atrair também com aquele forrozinho. Miriam Gomes da Silva, a Dona Mira, cozinheira famosa de Gravatá, inicia os festejos de junho neste sábado, 1º de junho, promovendo o Forró na Casa de Mira, que vai unir o melhor da culinária regional afetiva servida no restaurante, com o autêntico forró pé de serra.

Ocupando o mesmo lugar há seis anos, um espaço que está mais para sítio, com quintal, muitas plantas e móveis que o deixam com cara de casa de avó, no Loteamento Arboredo, a Casa de Mira é um dos atrativos do distrito de Mandacaru, que em 2024 completou cem anos.

Sobre a cozinheira

Aos 66 anos de idade, Mira – e seus familiares têm uma história longa para contar: o avô dela já era cozinheiro em festas, muito antes de existirem os tradicionais bufês de hoje. O dom da cozinha foi legado a filhos e netos, e antes de Mira, era Dona Maria Guia que encarava as panelas para ganhar o pão. Ainda hoje, seus bolos regionais, como o de milho e o manuê (espécie de pé de moleque rústico) são famosos em Mandacaru e servidos com cafezinho, de cortesia, sempre após o almoço.

Herdeira maior da tradição familiar na cozinha, Mira faz questão de preparar tudo à moda antiga, no fogão à lenha, com temperos caseiros, insumos naturais. A costela – carro-chefe do restaurante – cozinha vagarosamente durante horas, para derreter na boca dos clientes; o mesmo ocorre com o cupim bovino. Mas no fogão à lenha de Mira tem muito mais. Tem chambaril, sarapatel de bode e suíno, feijão de corda temperadinho, escondidinho de charque, galinha guisada, fava e outras iguarias regionais que todo bom pernambucano precisa provar pelo menos uma vez na vida.

Aliás, todo brasileiro, todo visitante que a Gravatá vai, deveria experimentar. E se não foi ainda, aproveita que sábado, a partir das 12h e até as 16h, tem forrozinho ao vivo, com Léo do Acordeon. Cuida e aprecia a vista linda nos dez quilômetros de subida de Gravatá a Mandacaru (a estrada está um tapete!).

SERVIÇO:

Forró na Casa de Mira – Loteamento Laboredo, s/n, Mandacaru, Gravatá. F.: (81) 98101-8241. Mais no @restaurantecasademira_ Couvert: R$ 10.

