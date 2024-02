Casa de Seu Antônio vai oferecer open bar e open food na São Bento; saiba mais

A- A+

Conhecido por manter por anos uma venda no bairro do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, Seu Antônio da Venda anunciou o próprio serviço de day use durante o Carnaval em uma das principais ruas do Sítio Histórico de Olinda.



A Casa de Seu Antônio terá day use all inclusive, de 10 a 13 de fevereiro, sempre das 9h às 17h, e terá serviços de open food e open bar.



O menu de comidinhas (incluindo opções veganas) que vai repor a energia dos foliões será assinado pelos chefs Eron Ferreira, Guilherme Felix, Dani Correia e Mônica Oliveira.



O espaço tem produção de Karlus Demetrius, da Conexão K e Catharina Honório, da Diferentte Promoções e Eventos.

SERVIÇO

Casa de Seu Antônio

Onde: Rua São Bento, 104, Sítio Histórico de Olinda

Quando: 10 a 13 de fevereiro de 2024

Valor: a partir de R$ 430 (dia)

Instagram: @casadeseuantonioemolinda



