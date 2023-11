A- A+

GASTRONOMIA Casa Estação da Luz recebe a culinária do pernambucano o chef Alex Silva; confira Projeto Comida de Jardim acontece neste sábado (18) a partir das 16h

O projeto Comida de Jardim traz o chef Alex Silva para uma experiência de comida ancestral. O evento acontece na Casa Estação da Luz neste sábado (18), a partir das 16h.

Alex já trabalhou na cozinha oficial do Palácio do Governo de Pernambuco e em restaurantes de culinárias fortes como a portuguesa. Sacerdote de religião de matriz africana, nunca deixou suas raízes de lado e, por onde quer que tenha ido, sempre enalteceu sua culinária em homenagem aos seus ancestrais.

Para o evento, ele elaborou um cardápio repleto de história: Como entrada, um caldinho de mariscos e um abará, iguaria que é conhecida como a versão cozida do acarajé; o principal é seu inesquecível acarajé de prato, guarnecido por um robusto xixim de galinha; e para finalizar o menu, um caçá de leite.

O menu completo custa R$75 e a degustação contará com as apresentações musicais de Surama Rheis e Gihladislau, que passeiam por vários ritmos, do chorinho e a ciranda.

Serviço:

Comida de Jardim com o chef Alex Silva

Quando: Sábado (18) a partir das 16h

Onde: Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo, Olinda.

Reservas: (81) 99993-1331

