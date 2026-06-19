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Sabores

Casa Morim oferece serviço de café da manhã luso-brasileiro, aos domingos, na Várzea

A partir do mês de junho, o serviço passa a ser oferecido, a partir das 8h30, com o tradicional "pequeno-almoço"

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Café da manhã luso-brasileiro da Casa Morim, na VárzeaCafé da manhã luso-brasileiro da Casa Morim, na Várzea - Foto: Casa Morim/Jogada Criativa/Divulgacão

Receitas típicas de Portugal e do Nordeste brasileiro compõem o café da manhã oferecido pela Casa Morim, restaurante luso-brasileiro localizado na Várzea. A partir do mês de junho, o serviço passa a ser oferecido, todos os domingos, a partir das 8h30, o tradicional "pequeno-almoço", nome dado pelos portugueses à primeira refeição do dia.

Segundo o chef Marcelo Inojosa, nome à frente da casa, "a ideia é proporcionar uma experiência gastronômica que une referências afetivas das duas culturas em um buffet diversificado, pensado para quem deseja começar o domingo com tranquilidade e boa comida".
 

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Café da manhã luso-brasileiro
Entre as opções estarão frutas frescas, pães artesanais, frios e uma seleção de preparações que fazem parte da mesa nordestina, como cuscuz, macaxeira, inhame, carne guisada, carne de sol e ovos preparados de diferentes formas.

O cardápio também destaca clássicos da gastronomia portuguesa, a exemplo da tradicional Bifana, sanduíche de carne suína marinada bastante popular em Portugal, além das famosas Bolas de Berlim e do consagrado Pastel de Nata, um dos maiores símbolos da doçaria lusitana.

Café da manhã da Casa Morim, na Várzea

"Queremos oferecer uma experiência que represente a identidade da Casa Morim desde o início do dia. O ‘pequeno-almoço português’ tem características muito próprias, mas dialoga perfeitamente com os sabores nordestinos. Além disso, estamos preparando uma carta especial com cafés portugueses, para que os clientes possam visitar a terrinha, sem sair do Recife, mas também sem abrir mão dos cafés que já fazem parte do hábito dos brasileiros", destaca Marcelo.

Com a novidade, a Casa Morim amplia sua atuação gastronômica e reforça a proposta de valorizar as heranças culinárias portuguesa e brasileira, transformando os domingos em uma oportunidade para descobrir novos sabores e revisitar tradições que atravessam gerações. O público pode escolher entre buffet livre (R$ 79,90) ou self-service (R$ 69,90/kg).

SERVIÇO:
Pequeno-almoço Casa Morim
Quando: sempre aos domingos, a partir das 8h30
Onde: R. Teixeira de Freitas, 77 - Várzea 
Informações: whatsApp: (81) 99349-8703 | @casa_morim.

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