Casa Tés: conheça a vinícola de São Paulo que lapida seus vinhos como joias

A- A+

SÃO PAULO - Distante 257 km de São Paulo, o Vale da Grama é uma região próxima a Minas Gerais, forte na produção de cafés. A altitude é perfeita para fazendas ocuparem a região com produtos de grande potencial de exportação. Mas nesse cenário de montanha e clima ameno, um trabalho se destaca pela coragem de investir…no vinho!





Assim continuou a viagem com destino à fazenda Santa Maria que, em 2017, iniciou seu projeto de viticultura, chamado Casa Tés, sob o comando do casal Pedro Testa e Tessa Vieira.

Nessa paisagem verde e tranquila estão sete hectares de videiras plantadas em selecionadas parcelas, que expressam o chamado “terroir-roça”.

“Chamamos assim porque é a gente que planta, colhe, cuida do dia a dia. É um trabalho manual, pequeno, mas que origina vinhos especiais”, resume Pedro Testa, reforçando ainda que o vento firme ajuda no controle natural de pragas, permitindo a ausência de intervenções químicas.

Fazenda fica localizada no Vale da Grama (Foto: Divulgação)

Produção

O projeto familiar é inspirado num grande vinho do mundo que é o cheval blanc, cultivando cabernet franc e merlot (rótulo Casa Tés). Mas também o branco, através de sauvignon blanc e sémillon (rótulo Grama). Nas videiras ainda estão syrah e cabernet sauvignon. Os tintos passam por barrica de carvalho francês por aproximadamente 12 meses.

Para o blend, há o processo de barrica de primeiro e segundo usos. O resultado são vinhos gastronômicos, com certo toque de mineralidade, leves e elegantes.

“Uma curiosidade é que a gente colhe a uva mais cedo do que o comum, resultando num produto de personalidade, que se soma a essa estrutura com pedra e argila, onde estão os nossos hectares de uva. Lá, o PH da água e do solo, ainda ajudam a garantir um vinho com acidez equilibrada e fácil de beber”, confirma.

Vale destacar que em 2025, o rótulo Casa Tés 2022 foi o primeiro vinho brasileiro a integrar a seleção dos melhores vinhos do The World’s Best Sommeliers’ Selection 2025 (WBSS), promovido pela William Reed. Premiação que confirma a dedicação dos anfitriões a tocarem um trabalho que emprega dez famílias da região.

Pedro Testa detalha produção familiar (Foto: Divulgação)

Venda

Por ter uma produção limitada, os vinhos da Casa Tés podem ser encontrados, por enquanto, em adegas de restaurantes do eixo Rio-São Paulo, a exemplo do Nelita, Tuju, Piselli, Kanoe, Evvai, D.O.M. e Cipriani. Para outros territórios, a vinícola trabalha com o chamado “cult wine”, numa espécie de venda por alocação.

Para isso, o interessado preenche um cadastro e se torna membro do grupo que receberá ofertas de vinhos. Assim, poderá concluir a compra no momento em que o lote correspondente estiver disponível para venda.

*O jornalista viajou a São Paulo a convite da Documennta Comunicação e restaurante Nelita

Serviço:

Alocação: www.casates.com.br/pt_br/alocacao

Instagram: @casates_

Veja também